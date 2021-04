Microsoft supprime son assistant Cortana sur Android et iOS

Cortana, introduite sur Windows Phone en 2014, était promise à un bel avenir. Disponible par la suite sur PC et tablettes à la sortie de Windows 10 puis sur les autres plateformes comme Android et iOS, elle n’a, malheureusement pour Microsoft, jamais percé. Aujourd'hui, l'application Cortana disparaît complètement de l'écosystème mobile.

Après la suppression de Cortana au sein de Microsoft Launcher sur Android, c’est désormais le moment de lui dire adieu en tant qu’application mobile. Microsoft a en effet décidé de supprimer son assistant vocal autant sur Android que sur iOS. Il faut dire que dans le monde des assistants vocaux, la guerre faisait rage. Google Assistant, Siri ou Alexa ont complètement pris le marché, laissant la belle se contenter des miettes. Preuve de son manque de succès : l’application avait seulement été téléchargée 1 million de fois sur Android, soit 50 fois moins qu’Alexa, l’assistant d’Amazon.



Cette annonce n’est pas vraiment une surprise puisque Microsoft avait déjà annoncé réorienter son assistant vocal pour le monde des entreprises. De plus, en juillet 2020, Microsoft expliquait déjà son souhait de retirer l’application Cortana sur mobile. Plus récemment, la firme avait mis à jour ses documents de support pour annoncer la date d’arrêt : le 31 mars 2021. La date est passée et l’application a disparu des boutiques applicatives et ne sera plus utilisable sur smartphone. La firme a tout de même mis en place plusieurs possibilités pour permettre aux utilisateurs de pouvoir récupérer leurs contenus créés sur Cortana comme les tâches et rappels. Voici le communiqué à ce sujet :

« À compter du 31 mars 2021, le contenu Cortana que vous avez créé, comme les rappels et les listes, ne fonctionnera plus dans l'application mobile Cortana, mais sera toujours accessible via Cortana sous Windows. De plus, les rappels, listes et tâches Cortana sont automatiquement synchronisés avec l'application Microsoft To Do, que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre téléphone ».