Microsoft veut personnaliser Windows 10 selon l'utilisation prévue de votre PC

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour destinée aux Insiders cette nuit. Avec celle-ci, la firme souhaite tester un nouvel écran de configuration qui aurait pour but de mieux personnaliser Windows selon l'utilisation que vous réservez à votre PC. Explications.

Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu’un PC peut être utilisé de nombreuses façons différentes. Certains s’en servent pour jouer, d’autres pour l’école, d’autres encore pour créer des contenus destinés à leur travail… Afin de pouvoir connaitre comment vous prévoyez d’utiliser votre PC et améliorer votre expérience avec Windows 10, Microsoft teste un nouvel écran de configuration.

Comme on peut le voir sur la capture d’écran ci-dessus, un nouvel écran a pris place lors de la première configuration du PC. Son but ? Personnaliser votre expérience avec Windows selon l’utilisation que vous souhaitez réserver à votre PC. Pour l’instant, Microsoft n’a pas encore détaillé les personnalisations qui découleront de vos choix, mais on peut par exemple imaginer qu’un utilisateur ayant coché « Gaming » verra l’application Xbox automatiquement installée. Voilà ce qu’a indiqué Microsoft à ce sujet :



« Sur la base des commentaires, nous explorons l'ajout d'une page à la configuration de Windows (OOBE) pour vous aider à mieux comprendre comment vous prévoyez d'utiliser votre appareil et à personnaliser votre appareil en fonction de votre utilisation prévue. Il s'agit de la première vague de travail pour cette fonctionnalité, et les initiés peuvent remarquer différentes options présentées dans OOBE en fonction de ce qu'ils sélectionnent, mais pour le moment, les initiés ne remarqueront aucune autre différence de configuration après avoir quitté OOBE. Nous sommes impatients de partager les améliorations futures dans cet espace. »

Cette nouveauté est disponible depuis la build 20231 de Windows 10 disponible depuis cette nuit dans le Canal Dev. A noter que, pour l’instant, seul un nombre limité d’Insider ayant opté pour ce canal peut apercevoir cette nouveauté. Elle sera déployée au fil du temps à un plus grand nombre d’utilisateurs. Pour plus d’informations ou découvrir les autres nouveautés mineures de cette nouvelle préversion de Windows 10, je vous renvoie vers le blog de Microsoft.