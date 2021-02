Office 2021 : deux versions ont été annoncées

Microsoft a déjà teasé la nouvelle version d'Office 2021 avec la fin du ruban tel qu'on le connaît : avec seulement quelques images à se mettre sous la dent. Aujourd'hui, c'est via le blog officiel que Microsoft annonce non pas une, mais deux nouvelles versions de sa suite bureautique.

Office 2021, une version sans abonnement !

Bonne nouvelle pour les entreprises qui ne sont pas adeptes de Microsoft 365, deux versions d'Office 2021 ont été annoncées. En plus de la version par abonnement, une version LTSC ou Long-term Servicing Channel a été présentée. Elle permet un achat unique et donc une licence perpétuelle avec un support et des mises à jour pendant 5 ans. De plus cette version permettrait à des entreprises ou services publics comme les hôpitaux, de ne pas avoir à se connecter à internet continuellement, donc d'éviter tout problème de sécurité, surtout par les temps qui courent avec différents hôpitaux attaqués par des Ransomware. Petit bémol cependant pour cette version LTSC, Microsoft indique qu'elle sera moins riche en fonctionnalités que via l'abonnement Microsoft 365.

Pour les utilisateurs ne souhaitant pas souscrire à un abonnement, une version unique sera aussi proposée qui prendra la relève d'Office 2019 via une mise à jour et proposera un support de 5 ans. Quant au prix de cette version grand public Microsoft ne donne pas de chiffres précis, mais annonce des prix similaires à l'édition proposée actuellement. À ce jour-là version 2019 Famille et Petite Entreprise, est disponible à 299 € avec Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote pour un PC et un Mac.

Pas de nouveautés annoncées pour le moment hormis l'information que la version grand public sera disponible en 32 et 64 bits. Pour la version LTSC pas d'autres informations, il faudra attendre la première version Preview en avril, pour une disponibilité finale courant second semestre 2021. Que pensez-vous de ces nouvelles versions sans abonnement ?