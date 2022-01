Oui, Windows 11 peut toujours lire vos disquettes 5,25 pouces !

Pour se rappeler des bonnes vieilles années, certains collectionnent des vinyles musicaux… d’autres des disquettes informatiques de 5 pouces 1/4 ! Bonne nouvelle si vous êtes dans le second cas puisque Windows 11 les prend toujours en charge 45 ans après leur création.

Windows 11 a apporté de nombreuses exigences en matière de sécurité comme l’activation obligatoire du Secure Boot ou la présence d’une puce TPM 2.0. Microsoft a donc restreint son système d’exploitation en le rendant officiellement compatible avec des processeurs récents, conçus à partir de 2017. Cependant, toute technologie n’est pas si rapidement obsolète pour le géant informatique. En effet, les bons vieux lecteurs de disquettes de 5,25 pouces sont encore supportés par le nouveau système d’exploitation !

Comme l’a partagé Jcraft sur YouTube, il est toujours bel et bien possible de lire des disquettes 5,25 pouces sur Windows 11. Le système d’exploitation est encore capable de reconnaître le lecteur, et il accède sans aucun problème aux données stockées sur la disquette. Pour la petite histoire, ce format qui a commencé à être commercialisées en 1976 par IBM ne pouvait stocker que de 360Ko à 1,2 Mo de données. Il a ensuite été suivi par la microdisquette 3 pouces 1/2 et ses 1,44 Mo de données… Un véritable must au début des années 90, heureusement vite remplacé par les CD-ROM !

A:\ n’est plus le chemin de disque par défaut dans le Gestionnaire de périphériques !

J’en profite pour embrayer sur un changement passé inaperçu sur Windows 11 qui concerne indirectement ce sujet : le chemin A:\ traditionnellement réservé aux disquettes (avec le chemin B:\). Eh bien, le nouveau système d’exploitation a apporté une modification dans le Gestionnaire de périphérique à ce sujet.

Lorsque vous souhaitez installer un pilote via un disque fourni par le fabriquant depuis le Gestionnaire de périphériques, A:\ n’est désormais plus le chemin défini comme par défaut puisqu’il s’agit désormais du lecteur C:\, autrement dit votre disque dur principal. Il aura donc fallu plus de 20 ans à Microsoft pour comprendre que les utilisateurs ne souhaitent plus utiliser de disquette pour y installer un nouveau pilote sur leur PC. ^_^