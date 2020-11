OVHCloud présente sa nouvelle gamme de serveurs dédiés « bare metal »

Article sponsorisé par OVHcloud

Vous êtes à la recherche d’un serveur dédié performant pour mettre en place vos projets sur Internet : hébergement de sites multiples, streaming de médias, big data ? L’hébergeur bien connu OVHCloud a revu sa gamme de serveurs dédiés « bare metal » ; faisons connaissance avec elle !

Qu’est-ce qu’un serveur bare metal ?

Destinés avant tout aux professionnels mais pas seulement, les serveurs dédiés sont utilisés pour l'hébergement de nombreuses ressources sur Internet. Par rapport aux serveurs mutualisés, ils permettent un contrôle total de la machine, un traitement des données plus rapide et surtout une disponibilité physique immédiate des ressources puisque le serveur que vous louez est uniquement pour vous et n’est pas partagé avec d’autres utilisateurs. Avec ce type de serveurs, vous pourrez ainsi héberger :

de multiples sites web et plateformes e-commerce ;

des applications ERP ou CRM ;

des projets nécessitant l’analyse big data et l’intelligence artificielle ;

des serveurs de jeu comme Minecraft ;

et bien plus encore.

Conçus par les équipes d’OVHcloud, les serveurs dédiés « bare metal » sont disponibles immédiatement puisqu’ils sont déployés en moins de deux minutes dans l’un de leurs 30 centres de données éparpillés un peu partout dans le monde. Ils profitent également d’une bande passante minimale de 500 Mbps, extensible pour absorber les pics de trafic sans mettre à mal la disponibilité de votre infrastructure.

En fonction de vos besoins, vous avez le choix parmi une large gamme de serveurs, du plus abordable au plus performant. De plus, si vous souhaitez une infrastructure composée de plusieurs serveurs, il est possible de les interconnecter pour plus d’évolutivité. Quoiqu’il en soit, chaque serveur est livré avec une espace de stockage minimal de 500 Go, totalement indépendant. Il peut être étendu jusqu’à 10 To à votre demande.

Comment choisir un serveur dédié bare metal chez OVHcloud ?

OVHcloud propose plusieurs catégories de serveurs dédiés « bare metal ». En effet, chaque gamme est prédestinée à un usage spécifique. Pour vous aider à choisir le serveur qui correspond à vos besoins, nous allons développer ici la liste des gammes disponibles chez OVHcloud. Vous pouvez découvrir leur offre complète en vous rendant sur la page serveur dédié sur leur site Web.

Le serveur Rise

Le serveur Rise est surtout destiné à héberger les sites web et les applications professionnelles. Il est le plus accessible de la gamme puisque son tarif débute à 62 euros par mois.

Le serveur Advance

Le serveur Advance s'adresse aux petites entreprises souhaitant un serveur polyvalent qui peut facilement s'accommoder à leurs besoins : site e-commerce ou CRM interne, par exemple.

Le serveur Storage

Dans le cas où vous cherchez un serveur dédié à la sauvegarde d'une quantité colossale de fichiers, le serveur Storage est celui qu'il vous faut. Avec ce type de serveur, différentes configurations sont possibles pour offrir, par exemple, une plus grande vitesse d’écriture.

Le serveur Infrastructure

Ce serveur dédié est avant tout destiné aux firmes ou aux universités qui souhaitent profiter d’une puissance de calcul importante, de capacité réseau et d’un grand volume de stockage.

Le serveur Game

Comme son nom l'indique, cette offre s'adresse aux concepteurs de jeux vidéo, mais également aux hébergeurs de plateforme de streaming.

Le serveur Haut De Gamme

Dernier type de serveur qui compose cette gamme « bare metal », le serveur Haut de Gamme est conçu pour les utilisations intensives qui nécessitent des ressources énormes, telles que le Machine Learning et le Big Data. Il est entièrement personnalisable et peut atteindre jusqu’à 192 Go de mémoire vive.