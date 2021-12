Votre PC est plus lent ? C'est peut-être dû à un bug de Windows 11

Vous avez l’impression que votre disque dur ou votre SSD est plus lent depuis le passage à Windows 11 ? Cela est peut-être dû à un bug, désormais confirmé par Microsoft.

De nombreux utilisateurs se plaignent en ce moment d’un ralentissement de leur disque de stockage sur Windows 11. En conséquence, le démarrage du PC, le transfert de fichiers entre différents disques ou encore le chargement des jeux vidéo peut devenir plus lent que d’habitude. Les logiciels d’analyse de disques ont clairement mis en évidence une différence de performances entre Windows 10 et Windows 11 pour certains utilisateurs, en témoignent les captures d’écran partagées sur les différents forums spécialisés.

Fort heureusement, dans la plupart des cas, ce problème est à peine perceptible et la diminution de la vitesse d’écriture n’est réduite que de 10%. Cependant, dans de rares situations, les performances en écriture peuvent être réduites de pratiquement 50%. De mon côté, j’ai constaté une légère diminution en écriture et en IOPS avec un SSD NVMe en me basant sur le logiciel CrystalDiskMark. Notez que ce problème ne concerne pas uniquement certains types de disque puisque les HDD classiques et les SSD connectés en SATA ou en NVMe peuvent être impactés.



Un correctif partiel a été publié

Depuis les signalements, Microsoft a bien reconnu le problème et a apporté un correctif partiel grâce à la mise à jour facultative KB5007262 publiée le 23 novembre dernier :

« Résout un problème qui affecte les performances de tous les disques (NVMe, SSD, disque dur) sous Windows 11 en effectuant des actions inutiles à chaque fois qu'une opération d'écriture se produit. Ce problème se produit uniquement lorsque le journal NTFS USN est activé. Notez que le journal USN est toujours activé sur le disque C:. »

On ne sait pas pour l’instant si ce patch permet de retrouver les mêmes vitesses d’écriture qu’avec Windows 10. N’hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires si vous avez installé KB5007262. J’en profite pour vous rappeler que Microsoft va s’attaquer aux différents soucis de performances de Windows 11 dès l’année prochaine. Pour ma part, ils restent encore assez nombreux à l’heure où j’écris ces lignes, notamment dans l'Explorateur de Fichiers…