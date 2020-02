Surface Duo : Microsoft compte lui intégrer la fonctionnalité "Coup d'oeil"

Vous vous rappelez de la fonctionnalité « Coup d’œil » sur Windows Phone ? Microsoft pourrait bien l'inclure dans le Surface Duo mais de façon complètement différente si l’on en croit une nouvelle vidéo parue sur le Web.

Le Surface Duo est probablement l’un des appareils de la gamme Surface les plus attendus pour cette année, et pour cause : il s’agit du grand retour de Microsoft dans le monde du mobile avec un appareil sous Android pliable doté de deux écrans. En attendant sa sortie, Microsoft dévoile au compte-gouttes des informations sur son appareil. La firme s’était d’ailleurs risquée à une démonstration de l’interface de l’appareil lors d’une conférence destinée aux développeurs ce mois-ci, mais tout ne s’était pas déroulé comme prévu... Les fuites sont également de plus en plus nombreuses, et une nouvelle vient d’être divulguée sur Twitter.

Le bien connu WalkingCat a publié une nouvelle vidéo du Surface Duo laissant apparaître une fonctionnalité baptisée « Peak ». Grâce à celle-ci, il est possible de visualiser en un coup d’œil les notifications en entrouvrant à peine le téléphone. Toutes les notifications prennent place à droite de l’écran, ce qui facilite leur prévisualisation sans besoin d’ouvrir complètement l’appareil. En plus des notifications, il est également possible de prévisualiser un appel entrant, et de rejeter l’appel en refermant simplement le téléphone.

Autre information qu’il faut prendre avec des pincettes : l’appareil affiche la date du 18 juin 2020 (en plus, c’est mon anniversaire ^_^). Certains y voient déjà une possible date de commercialisation, mais je resterais très prudent à ce sujet puisque Microsoft a déjà utilisé cette date sur d’autres présentations de ses produits. Alors, que pensez-vous de cette fonctionnalité ? Un petit plus qui fait la différence ou une nouveauté totalement inutile ? A vous les commentaires !