Surface Duo : une sortie sans 5G dès cet été 2020 ?

Annoncé pour les fêtes de fin d’année 2020, le Surface Duo pourrait arriver plus tôt que prévu. Selon plusieurs rapports, le smartphone pliable de Microsoft pourrait bien débarquer cet été sans la 5G.

Une sortie pour cet été ?

Microsoft a présenté le Surface Duo en octobre dernier, annonçant par la même occasion son grand retour dans le monde du mobile. En plus de la surprise qu’a créé cette annonce, l’appareil se veut novateur puisqu’il s’agit d’un smartphone pliable sous Android. La firme l’a bien compris : pour percer le marché du smartphone totalement saturé aujourd’hui, il fallait un produit totalement différent, et ce Surface Duo est un ovni comme l’avait été la première Surface Pro en son temps.

Annoncé en octobre 2019, la commercialisation de l’appareil n’était prévue qu’à l’automne 2020. Cependant, elle pourrait débuter un peu plus rapidement si l’on en croit une nouvelle rumeur. Zac Bowden, du site Windows Central, a donné ce week-end quelques informations supplémentaires sur le Surface Duo, citant des sources « proches du dossier ». Selon le site américain, l’appareil pourrait être finalisé prochainement et prêt à être expédié d’ici cet été, peut-être en quantités limitées :

« On me dit que Microsoft espère que tous les logiciels seront terminés début avril et que le Surface Duo pourrait commencer à être expédié en quantités limitées à temps pour l'été si tout se déroule comme prévu. »

Alimenté par le Snapdragon 855, sans 5G ?

Zac détaille également la configuration de l’appareil citant encore des sources proches. Selon lui, le Duo pourrait être alimenté par le Snapdragon 855 de Qualcomm, et décliné en plusieurs versions. La version d’entrée de gamme intégrerait 6Go de RAM et 64Go de stockage mais d’autres variantes avec plus de capacité de stockage et de RAM seraient également prévues. Le Surface Duo n’intégrerait donc pas la 5G puisque celle-ci n’est supportée qu’à partir du Snapdragon 865.

Pour l’instant, Microsoft n’a rien communiqué que ce soit concernant la date de sortie ou les spécifications de l’appareil. La firme pourrait profiter d’une éventuelle conférence de presse ce printemps pour communiquer davantage d’informations à ce sujet. Plusieurs rumeurs laissaient également entendre l'officialisation des Surface Book 3 et Surface Go 2. Le programme de cette année semble très chargé pour la firme de Redmond.