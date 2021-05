Surface Laptop 3 et Surface Laptop 4 : une nouvelle mise à jour est dispo !

Après la mise à jour proposée hier aux Surface Book 3 et Surface Laptop Go, c’est désormais au tour des Surface Laptop 3 et 4 de recevoir un nouveau firmware. Il est disponible dès maintenant sur Windows Update.

Si vous êtes l’heureux propriétaire du Surface Laptop 3 ou Surface Laptop 4, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour. Microsoft a en effet déployé de nouveaux pilotes pour les deux dernières générations de son PC portable, disponible en version 13,5 et 15 pouces. La mise à jour du jour concerne autant les appareils dotés du processeur Intel que ceux qui embarquent un processeur AMD. Comme d’habitude avec ce type de mise à jour, aucune nouveauté n’est au programme mais celle-ci permet d’améliorer la stabilité de l’appareil. Voici le journal de modifications complet publié par Microsoft au sujet de ce nouveau firmware.

Surface Laptop 4 (Intel)

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Surface - Micrologiciel - 10.5.141.0 Surface UEFI - Micrologiciel 10.5.141.0 Améliore la stabilité et la fiabilité de l'appareil. Surface -Firmware - 4.36.139.0 Agrégateur de système de surface - Micrologiciel 4.36.139.0 Améliore la stabilité et la fiabilité de l'appareil. Surface - Micrologiciel - 61.0.1.26 Surface SMF - 15 pouces 61.0.1.26 Améliore la stabilité et la fiabilité de l'appareil. Surface - Micrologiciel - 61.0.1.26 Surface SMF - 13 pouces 61.0.1.26 Améliore la stabilité et la fiabilité de l'appareil. Intel - Net - 22.30.0.11 Intel (R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Cartes réseau 22.30.0.11 Corrige les vulnérabilités de sécurité critiques et améliore la stabilité de la connexion. Intel Corporation - Bluetooth - 22.30.0.4 Bluetooth sans fil Intel (R) - Bluetooth 22.30.0.4 Corrige les vulnérabilités de sécurité critiques et améliore la stabilité de la connexion. Intel Corporation - Affichage - 27.20.100.9268 Graphiques Intel (R) Iris (R) Xe 27.20.100.9268 Améliore la stabilité et la fiabilité de l'appareil. Intel Corporation - Extension - 27.20.100.9268 Extension graphique Intel (R) Iris (R) Xe 27.20.100.9268 Améliore l'interopérabilité graphique pour les périphériques connectés.

Surface Laptop 4 (AMD)

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Surface - Micrologiciel - 2.2075.140.0 Surface UEFI - Micrologiciel 2.2075.140.0 Améliore la stabilité et la fiabilité de l'appareil. Surface - Micrologiciel - 0.0.0.82 Surface SMF - 13 pouces 0.0.0.82 Améliore la stabilité et la fiabilité de l'appareil. Surface - Micrologiciel - 0.0.0.86 Surface SMF - 15 pouces 0.0.0.86 Améliore la stabilité et la fiabilité de l'appareil. Advanced Micro Devices, Inc. - Affichage - 27.20.14051.1 Carte graphique AMD Radeon (TM) - Carte graphique 27.20.14051.1 Améliore la stabilité et la fiabilité de l'appareil. Surface -Firmware - 9.33.139.0 Agrégateur de système de surface - Micrologiciel 9.33.139.0 Résout les problèmes de stabilité lors d'un scénario de batterie faible. Surface - Système - 9.64.139.0 Pilote de concentrateur série Surface - Système 9.64.139.0 Améliore la stabilité de l'appareil en résolvant la vérification des bogues critiques Intel - Net - 22.30.0.11 Intel (R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Cartes réseau 22.30.0.11 Corrige les vulnérabilités de sécurité critiques et améliore la stabilité de la connexion. Intel Corporation - Bluetooth - 22.30.0.4 Bluetooth sans fil Intel (R) - Bluetooth 22.30.0.4 Corrige les vulnérabilités de sécurité critiques et améliore la stabilité de la connexion Advanced Micro Devices, Inc. - Système - 2.89.0.75 AMD Audio CoProcessor - Système 2,89,0,75 Améliore la stabilité et la fiabilité de l'appareil.

Surface Laptop 3 (Intel)

Nom de l’historique Windows Update Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Surface - Système - 14.411.139.0 Agrégateur de système Surface - Micrologiciel 14.411.139.0 Amélioration de la fonction de signalement de l’état de la batterie. Surface - Microprogramme - 14.204.139.0 Clavier Surface - Microprogramme 14.204.139.0 Amélioration des rapports d’état du clavier. Surface - Microprogramme - 9.104.140.0 Surface UEFI - Microprogramme 9.104.140.0 Résolution des problèmes de stabilité et amélioration de la fiabilité de l’appareil. Surface - Système - 19.64.139.0 Intégration de Surface - Périphériques système 19.64.139.0 Résolution du problème de retard de l’écran tactile lors de l’utilisation de l’application OneNote. Intel - Net - 22.30.0.11 Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160 MHz - Carte réseau 22.30.0.11 Résout les failles de sécurité critiques et améliore la stabilité de la connexion. Intel Corporation - Bluetooth - 22.30.0.4 Intel(R) Wireless Bluetooth - Bluetooth 22.30.0.4 Résout les failles de sécurité critiques et améliore la stabilité de la connexion. Surface - Microprogramme - 6.1.137.0 Mise à jour du micrologiciel de base de Surface 6.1.137.0 Améliore la stabilité lors de la connexion à un affichage externe via Surface Dock 2. Surface - Système - 9.54.139.0 Pilote de concentrateur série Surface - Système 9.54.139.0 Amélioration de la stabilité de l’appareil en résolvant une vérification d’erreur critique. Surface - Sécurité - 7.2.2.0 Module de plateforme sécurisé Surface 2.0 - Appareils de sécurité 7.2.2.0 Résolution des failles de sécurité critiques.

Surface Laptop 3 (AMD)

Pas encore disponible.