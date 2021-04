Surface Pro 6 / 7 et Book 3 : une nouvelle mise à jour est dispo

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour à destination de trois de ses appareils. Sont concernés aujourd’hui : les Surface Pro 6, Surface Pro 7 et le Surface Book 3 qui obtiennent de nouveaux pilotes.



Si vous êtes l’heureux possesseur de l’un de ces trois PC de la gamme Surface, vous pouvez récupérer des à présent une nouvelle mise à jour. Elle est de type firmware et n’apporte donc pas de réelles nouveautés. En revanche, elle permet, selon les appareils, d’améliorer les performances globales, l’expérience et la consommation de la caméra pendant son utilisation ou encore la stabilité des connexions sans fil Wifi et Bluetooth.

Pour récupérer cette nouvelle mise à jour, rendez-vous dans les Paramètres de votre PC / Mise à jour et sécurité et cliquez sur le bouton pour rechercher de nouvelles mises à jour. Voici, en détails, les améliorations apportées selon les appareils concernés. A noter qu'elle est uniquement disponible pour les PC exécutant la version 1903 ou supérieure de Windows 10.

Surface Book 3

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel Corporation - Système - 42.18362.3.3541 Surface Camera Rear - Périphériques système 42.18362.3.3541 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Intel Corporation - Extension - 42.18362.3.3541 Extension arrière de la caméra de surface 42.18362.3.3541 Améliore l'intégration entre les services système. Intel Corporation - Système - 42.18362.3.3541 Surface Camera Front - Périphériques système 42.18362.3.3541 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Intel Corporation - Extension 42.18362.3.3541 Extension avant de la caméra de surface 42.18362.3.3541 Améliore l'intégration entre les services système. Intel Corporation - Système - 42.18362.3.3541 Appareils du système IR de la caméra de surface 42.18362.3.3541 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Intel Corporation - Extension - 42.18362.3.3541 Extension IR de la caméra de surface 42.18362.3.3541 Améliore l'intégration entre les services système. Intel - Caméra - 42.18362.3.3541 Caméra Intel (R) AVStream 2500 - Caméra 42.18362.3.3541 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Intel Corporation - Système - 42.18362.3.3541 Intel (R) Control Logic - Périphériques système 42.18362.3.3541 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Intel Corporation - Système - 42.18362.3.3541 Processeur de signal d'imagerie Intel (R) - Périphériques système 42.18362.3.3541 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Intel - net - 22.20.0.6 Intel (R) WiFi 6 AX201 160MHz - Adaptateurs réseau 22.20.0.6 Améliore la stabilité Wi-Fi. Intel - Bluetooth - 22.20.1.1 Bluetooth sans fil Intel (R) - Bluetooth 22.20.1.1 Améliore la stabilité Bluetooth. Surface - Sécurité - 7.2.2.0 Surface Trusted Platform Module 2.0 - Dispositifs de sécurité 7.2.2.0 Améliore la sécurité et la stabilité du système.

Surface Pro 6

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel Corporation - Affichage - 27.20.100.8681 Intel (R) HD Graphics - Cartes graphiques 27.20.100.8681 Améliore les graphiques et la stabilité du système. Intel Corporation - Extension - 27.20.100.8681 Extension de pilote de carte graphique Intel® Display 27.20.100.8681 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Extension - 1952.14.0.1470 Client Intel (R) ICLS - Extension 1952.14.0.1470 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Composant logiciel - 1.62.321.1 Client Intel (R) ICLS - Périphériques logiciels 1.62.321.1 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Système - 2040.100.0.1029 Interface du moteur de gestion Intel (R) - Périphériques système 2040.100.0.1029 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 11.8.82.3838 Surface ME - Micrologiciel 11.8.82.3838 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système.

Surface Pro 7

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel Corporation - Système - 42.18362.3.3541 Surface Camera Rear - Périphériques système 42.18362.3.3541 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Intel Corporation - Extension - 42.18362.3.3541 Extension arrière de la caméra de surface 42.18362.3.3541 Améliore l'intégration entre les services système. Intel Corporation - Système - 42.18362.3.3541 Surface Camera Front - Périphériques système 42.18362.3.3541 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Intel Corporation - Extension 42.18362.3.3541 Extension avant de la caméra de surface 42.18362.3.3541 Améliore l'intégration entre les services système. Intel Corporation - Système - 42.18362.3.3541 Appareils du système IR de la caméra de surface 42.18362.3.3541 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Intel Corporation - Extension - 42.18362.3.3541 Extension IR de la caméra de surface 42.18362.3.3541 Améliore l'intégration entre les services système. Intel - Caméra - 42.18362.3.3541 Caméra Intel (R) AVStream 2500 - Caméra 42.18362.3.3541 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Intel Corporation - Système - 42.18362.3.3541 Intel (R) Control Logic - Périphériques système 42.18362.3.3541 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Intel Corporation - Système - 42.18362.3.3541 Processeur de signal d'imagerie Intel (R) - Périphériques système 42.18362.3.3541 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Intel - net - 22.20.0.6 Intel (R) WiFi 6 AX201 160MHz - Adaptateurs réseau 22.20.0.6 Améliore la stabilité Wi-Fi. Intel - Bluetooth - 22.20.1.1 Bluetooth sans fil Intel (R) - Bluetooth 22.20.1.1 Améliore la stabilité Bluetooth. Surface - Sécurité - 7.2.2.0 Surface Trusted Platform Module 2.0 - Dispositifs de sécurité 7.2.2.0 Améliore la sécurité et la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 14.312.139.0 Agrégateur de système de surface - Micrologiciel 14.312.139.0 Améliore les performances de la batterie, la stabilité du système et les rapports de télémétrie du système. Surface - Micrologiciel - 9.104.140.0 Surface UEFI - Micrologiciel 9.104.140.0 Améliore la stabilité du système et l'identification du port USB du système. Surface - Système - 21.31.139.0 Intégration de surface - Appareils système 21.31.139.0 Améliore l'intégration entre l'encrage système et le stylet.