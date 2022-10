Surface Pro 9 : Microsoft présente sa nouvelle tablette

Microsoft a tenu aujourd’hui une conférence de presse pour présenter de nouveaux appareils qui viendront prochainement rejoindre la gamme Surface. Commençons par la Surface Pro 9 qui est probablement la gamme de PC deux-en-un de Microsoft la plus populaire à ce jour.

Au vu des rumeurs des semaines précédentes, il ne faisait aucun doute que la nouvelle génération de PC tactile de Microsoft allait être dévoilée aujourd’hui. C’est chose faite puisque la firme a officialisé sa toute nouvelle Surface Pro 9. La « star » de la gamme Surface qui a la particularité d’être une tablette convertible en PC portable grâce à son clavier détachable, a vu le jour dans sa première version il y a maintenant dix ans. Il faut dire qu’elle a considérablement progressé depuis ses débuts tant d’un point de vue esthétique que d’un point de vue performances. Avec cette neuvième génération, Microsoft dévoile un appareil mûr qui conviendra probablement à tous ceux qui cherchent un PC tactile puissant et facile à emporter partout avec soi.

Surface Pro 9 : qu’apporte-t-elle de plus ?

Même si cette nouvelle Surface Pro 9 n’évolue pas d’un point de vue esthétique si ce n'est ses nouvelles couleurs (saphir et forest), elle s'améliore sans surprise d’un point de vue performances. Cependant, cette nouvelle génération a la particularité d’unifier deux gammes d’appareils. En effet, auparavant, il existait la Surface Pro n (…6,7,8…) et la Surface Pro X. La première des deux embarquait un processeur à l’architecture x86 (Intel ou AMD) alors que la seconde était réservée aux processeurs ARM. Pour Microsoft, il semble clair que les processeurs ARM sont suffisamment matures pour rejoindre la gamme « principale ».

Finies donc les Surface Pro X ; à partir de cette Surface Pro 9, les utilisateurs auront le choix d’un processeur Intel Core i5-1235U / i7-1255U de douzième génération ou un processeur ARM (Microsoft SQ3). Je ne vais pas revenir ici sur les différences notables entre les processeurs que vous pourrez retrouver en long et en large dans le test de la Surface Pro X. Notez que la version ARM de la Surface Pro 9 propose nativement la 5G.

Au niveau des autres caractéristiques, rien ne change par rapport à la génération précédente. On retrouvera donc la Surface Pro 9 dans différentes configurations : de 128Go à 1To de stockage en SSD, de 8 à 32 Go de RAM. On retrouvera toujours son excellent écran de 13 pouces (2880x1920) à 120Hz au format 3:2. Je vous invite à vous rendre sur la fiche de présentation sur le site de Microsoft pour découvrir toutes ses caractéristiques. Côté prix et date de sortie, Microsoft indique un tarif débutant à 1299€ pour une sortie prévue le 8 novembre. L’appareil est d’ores et déjà disponible en précommande.