Un nouveau fichier ISO de Windows 11 disponible en téléchargement

La semaine dernière, Microsoft a publié la build 22000.194 de Windows 11 dans le canal Release Preview pour les Insiders. A l’approche de la sortie du nouveau système d’exploitation, vous pouvez désormais télécharger les fichiers ISO basés sur cette version.

La build 22000.194, disponible depuis la semaine dernière pour les Insiders en Release Preview, a apporté de nombreux correctifs et améliorations mais plus aucune nouvelle fonctionnalité. C’est parfaitement logique me direz-vous puisque Microsoft ne se contente plus que de peaufiner son système avant sa sortie pour le grand public le 5 octobre prochain… Enfin, je devrais plutôt dire « à partir du 5 octobre » puisque la mise à niveau ne sera pas disponible pour tout le monde en même temps. Pour rappel, seuls les utilisateurs dont le PC est compatible qui recherchent manuellement la mise à jour via Windows Update devraient se voir proposer Windows 11.

Comment télécharger l'ISO de Windows 11 ?

Si vous préférez partir de zéro pour installer Windows 11 sur votre PC, vous pouvez télécharger un fichier ISO qui contient tous les fichiers nécessaires à l’installation du nouveau système. La build 22000.194 semble être la candidate à la version finale puisque Microsoft a publié le fichier ISO de cette version pour les Insiders. Si vous souhaitez le télécharger, je vous renvoie vers cette page du site de Microsoft. Dans la liste déroulante située en bas de page, il suffit de sélectionner la dernière version de Windows 11, confirmer votre choix de langue et télécharger le fichier ISO.

Bien entendu, le prérequis est actuellement d’être Insider Windows mais cela ne sera plus le cas le 5 octobre prochain. Il suffira alors de se rendre sur cette page et suivre notre tutoriel pour effectuer une nouvelle installation. Une fois celui-ci monté sur une clé USB, vous pourrez alors effectuer une « clean installation » et profiterez d’un PC comme neuf (ou presque).