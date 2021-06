Une nouvelle application "Paramètres" arrive avec Sun Valley

On sait déjà que Sun Valley, cette importante mise à jour de Windows 10 s’attardera sur l’interface utilisateur avec notamment un nouveau Menu Démarrer et un centre d’actions remanié. Microsoft devrait également apporter avec cette mise à jour une toute nouvelle application Paramètres dont une première image a fuité sur la toile.

Microsoft dévoilera ce 24 juin la prochaine génération de Windows. Le système d’exploitation sera-t-il toujours nommé Windows 10 ou sera-t-il rebaptisé Windows 11 ? Le doute subsiste et beaucoup sont aujourd’hui convaincus que Microsoft optera pour la seconde option. Quoiqu’il en soit, elle sera distribuée en tant que mise à jour de Windows 10 et ce, probablement cet automne. En attendant son « nom officiel » que nous connaitrons dans moins de trois semaines, je continuerai donc de parler de son nom de code « Sun Valley ».

Une nouvelle application « Paramètres » au programme

Depuis l’arrivée de Windows 8, Microsoft enrichit l’application « Paramètres » de fonctionnalités précédemment intégrées dans le Panneau de configuration. Six ans après la sortie de Windows 10, ce vieux Panneau hérité existe toujours. Certes, de nombreuses options ont déjà été transférées dans les Paramètres mais il en reste encore un certain nombre dans le panneau de configuration. Dur parfois pour l’utilisateur de savoir dans quelle interface se diriger… Cela sera-t-il plus simple après la mise à jour Sun Valley ?

Une toute nouvelle application Paramètres semble être en cours de développement par Microsoft, en témoigne une capture d’écran partagée par une source anonyme sur le Web. D’après les informations de Windows Latest, cette nouvelle application serait basée sur un nouveau langage de conception même si, à première vue, peu de changements sont à noter visuellement. On note tout de même l’ajout d’icônes colorées et une réorganisation de la mise en page des différents paramètres. La source indique également que de nouveaux Paramètres seront intégrés pour gérer le système d’exploitation. On parle par exemple de nouvelles options afin de personnaliser le clavier tactile et les bureaux virtuels. Est-ce pour autant que le Panneau de configuration sera supprimé ? Aucune information à ce stade, mais espérons tout de même que Microsoft harmonise le tout !