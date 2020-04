Vous avez exécuté un script PowerShell et votre PC ne fonctionne plus !?

Vous avez trouvé un petit script PowerShell pour vous éviter de devoir renommer un par les fichiers d’un dossier que vous venez de télécharger ? Attention, danger, sauf si vous aimeriez réinitialiser Windows 10 et risquer de perdre tous vos fichiers !

Windows PowerShell, c’est quoi ?

Sans trop entrer dans les détails, Windows PowerShell est une interface en ligne de commandes destinée à exécuter toutes sortes d’actions sur le système d’exploitation. Moins connu que le fameux invite de commande, cet outil formidable est pourtant beaucoup plus puissant et est présent depuis bien longtemps sur Windows. Son but est simple : permettre d’automatiser certaines tâches d’administration fastidieuses comme par exemple afficher tous les périphériques USB connectés sur les PC du réseau local ou exécuter des scripts destinés à toute une variété d’actions sur le PC.

De nombreux scripts traînent sur la toile et certains utilisateurs sont tentés de les essayer pour effectuer toutes sortes d’actions sur leur PC, parfois même intégrées directement dans l’interface utilisateur de Windows 10. Attention : danger ! Windows PowerShell s’adresse avant tout à des utilisateurs avancés qui comprennent les lignes de commande qu’ils exécutent. Je pense par exemple aux administrateurs réseau qui voient ainsi leurs possibilités démultipliées.



Utiliser les commandes PowerShell, ça peut faire BOUM !

Si j’ai eu l’idée de faire cet article, c’est grâce à mon beau-père qui a fait les frais ce week-end d’une petite manipulation avec PowerShell (vous pourrez le remercier aussi si vous vous apprêtiez à exécuter une commande dangereuse ^_^). En bref, il a trouvé sur le Web un petit article qui expliquait comment faire pour ajouter l’extension .JPG à tous les fichiers d’un dossier qu’il venait de télécharger. Il lance PowerShell en mode Administrateur après l’avoir recherché via Windows Search, copie le petit script affichée sur le site Web, quelque chose du genre volontairement modifié et appuie sur Enter :

#Dir | %{RenameLtem $_ -NewName ("fichier{0}.jpg" -f $nr++}

Après avoir exécuté la commande, des lignes rouges s'affichaient à l'écran. Il ferme la fenêtre, mais son PC commençait à avoir un drôle de comportement dont le Menu Démarrer et certaines applications qui ne voulaient plus s’ouvrir. Il se dit donc qu’il allait redémarrer le PC et que ça irait mieux après puisqu’en général, un redémarrage est le meilleur remède de Windows mais c'est à ce moment que...

Malheureusement pour lui : Windows ne voulait plus rien entendre et restait bloqué sur le fameux écran bleu (BSOD) lors du démarrage. Il m’appelle en catastrophe, m’explique le problème, et je me rends compte que l'extension a probablement été rajoutée à tous les fichiers et dossiers contenus dans son dossier Utilisateur voire le dossier System32 à cause d’une mauvaise manipulation.



Ultime solution : réinstaller Windows 10 !

J'ai donc tout d'abord essayé de trouver un moyen d'annuler cette commande, mais le mal était fait. Nous avons donc tenté le procédé de réparation que je vous détaillais dans cet article à savoir réparer automatiquement Windows via l’environnement de récupération... ce qui s’est révélé impossible. Nous avons également tenté de restaurer Windows mais aucun point de restauration n’avait été créé. Enfin, nous avons essayé de réinitialiser Windows 10, et encore une fois, erreur à 60% du processus de réinitialisation et redémarrage en boucle. Il ne restait plus qu’une ultime solution : réinstaller intégralement Windows 10 au moyen de Media Creation Tool, ce qui nous a sauvé.





En effectuant une nouvelle installation, les fichiers de la précédente installation avaient tous été déplacés dans le dossier C:\Windows.old mais il a forcément fallu réinstaller tous les programmes qu'il utilise au quotidien. Comme je le supposais, tous les fichiers situés dans le dossier Users comprenaient une extension .JPG. Il ne restait plus qu'à les restaurer et les renommer un par un... à moins d'exécuter un script PowerShell pour se simplifier la tâche ? ^_^