Windows 10 : « épinglez vos sites favoris à la barre des tâches »

La barre des tâches ne sert pas uniquement à épingler des applications sur Windows 10. Elle permet aussi d'y placer ses sites Web favoris. Microsoft compte bien vous le rappeler à l'avenir (et promouvoir son navigateur Edge par la même occasion).

Microsoft teste actuellement une petite fonctionnalité auprès de certains utilisateurs ayant installé la mise à jour d’octobre 2020 de Windows 10 (version 20H2). En effet, une nouvelle fenêtre contextuelle apparaît désormais chez certains afin de les inciter à épingler ses sites Web favoris sur la barre des tâches. Voici comment elle se présente.

Je n’ai pour l’instant pas encore reçu cette notification, mais d’après les retours que j’ai pu lire, elle peut apparaître à tout moment, que vous surfiez ou non sur le Web. « Accéder directement aux meilleurs sites », peut-on lire sur la notification. Une fois que avez cliqué sur « Essayer », vous serez amené à sélectionner un site à épingler parmi Facebook, YouTube, Wikipédia, Reddit ou Microsoft News.

Inutile de vous dire que ces sites épinglés s’ouvriront avec Microsoft Edge et non le navigateur que vous avez sélectionné par défaut. C’est donc un bon moyen pour Microsoft de pousser son navigateur Edge et encore accroître ses parts de marché. Notez tout de même que la notification n’apparaît pas uniquement auprès des utilisateurs ayant configuré un autre navigateur qu’Edge comme Chrome ou Firefox. Ce n’est donc pas une publicité déguisée, mais plutôt un moyen pour Microsoft de faire découvrir les PWA (Progressive Web Apps) supportées par la nouvelle version de son navigateur. Quoique, la firme vous suggère tout de même de changer de navigateur à l'issue du processus.

Alors, pour ou contre ce type de procédé ?