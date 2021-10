Windows 10 : la mise à jour de novembre (21H2) sera bientôt disponible

Même si Windows 11 occupe le cœur de l’actualité en ce moment, Windows 10 a toujours bel et bien sa place. Microsoft a annoncé se préparer au déploiement de la prochaine mise à jour de fonctionnalité de Windows 10, à savoir la mise à jour de novembre 2021 (version 21H2).

Jusqu’à octobre 2025, Windows 10 cohabitera avec Windows 11 et continuera donc à être mis à jour par Microsoft. Certes, il ne faut plus s’attendre à de grosses nouveautés dans le futur puisque la firme concentre désormais ses ressources sur Windows 11. Cependant, Windows 10 continuera à recevoir des mises à jour régulièrement. Les mises à jour de sécurité débarqueront tous les mois jusqu’à la date butoir, et des mises à jour de fonctionnalité devraient continuer à arriver, probablement une fois par an même si Microsoft n’a pas encore détaillé ses plans pour Windows 10. Pour rappel, Windows 11 ne recevra plus qu'une mise à jour de fonctionnalité annuelle.

Windows 10, version 21H2 prochainement distribuée

Quoiqu’il en soit, la prochaine mise à jour de fonctionnalité est en route et elle se nommera « Windows 10 November 2021 Update » ou « Mise à jour de Windows 10 de novembre 2021 ». Windows 10, version 21H2 se basera sur la build 19044.1288 et intègrera de nombreux correctifs et quelques améliorations mineures que vous pouvez retrouver ici.

Comme l’a expliqué Microsoft dans le blog Insider, la mise à jour vers la version 21H2 est désormais proposée à tous les Insiders encore sous Windows 10 dans le canal Release Preview (oui, tous les Insiders ne peuvent pas migrer vers Windows 11, notamment si leur PC est incompatible bien qu’il existe des méthodes pour forcer l’installation). Pour le grand public, il faudra encore attendre un peu puisque la mise à jour sera disponible dans le courant du mois de novembre.