Windows 10 : le presse-papiers (copier-coller) sera bientôt amélioré !

Microsoft a rendu disponible une nouvelle build à destination des Insiders. Elle est disponible en canal Dev, qui pour rappel, fait partie de la mise à jour 21H2. Numérotée 21318, elle apporte une révision du presse-papiers et d'autres modifications.

Un presse-papiers avec plus de fonctionnalités !

Actuellement le presse-papiers est très limité en fonctionnalités puisqu'il s'agit d'un simple historique de ce que l'utilisateur copie avec la commande "CTRL+C", synchronisé entre appareils. Malheureusement la commande pour y accéder (Win+V), n'est pas très connue des utilisateurs. Si cela vous intéresse, je vous renvoie vers cet article pour découvrir de nombreux autres accourcis de Windows 10. Les choses vont peut-être changer avec la mise à jour Sun Valley et donc actuellement la build 21318, fraîchement disponible pour les Insiders. Avec cette build, le presse-papiers change de design et profite de nombreuses nouveautés. Son interface arbore mieux maintenant le Fluent Design et profite de nouvelles fonctionnalités.

L'outil permet désormais de rapidement forcer la synchronisation ou de supprimer plus facilement l'élément copier. Autre nouveauté intéressante : il est maintenant possible de coller uniquement le texte. Ainsi, lorsque vous copiez un texte sur un site web ou un document, le texte copié est copié avec ses propriétés (polices, couleurs, tailles), or avec cette nouvelle option, vous pouvez maintenant coller le texte brut sans ses propriétés. De plus, un bouton "Effacer tout" fait aussi son apparition et le bouton pour épingler un élément copié apparaît directement. Autre nouveauté intéressante, le presse-papiers est maintenant partagé avec le panneau d'émoji et GIF accessibles via la commande "WIN+;".



Autres nouveautés, améliorations et correctifs de la build 21318

La build 21318 est donc disponible dès maintenant pour les Insiders dans le Canal Dev et intègre les changements du presse-papiers. De nombreuses autres améliorations mineures et correctifs font partie de cette mise à jour. Je vous renvoie vers le blog Windows pour les découvrir en détails.

Outre cette build, je souhaitais aussi vous parler d'une nouvelle application disponible depuis la semaine dernière : Journal, un projet Microsoft Garage . Cette nouvelle application Windows permet de s'exprimer rapidement avec son stylet. Des gestes intuitifs, une expérience dans la lignée de Microsoft 365 pour le travail et l'éducation, propulsé par l'IA.