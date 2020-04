Windows 10 : une notification de mise à jour bien plus élégante à venir

Windows 10 devrait intégrer prochainement une nouvelle notification lorsqu’une mise à jour est sur le point d’être installée par Windows Update.

La version 2004 de Windows 10 devrait en profiter

La prochaine mise à jour majeure de Windows 10 (version 2004) devrait débarquer d’ici le mois prochain. Les Insiders qui testent actuellement cette mise à jour ne profitent plus que de correctifs depuis ces dernières semaines. De plus, le numéro de version ne laisse pas l'ombre d'un doute sur la finalisation de la mise à jour ce mois-ci... sauf si elle est reportée à cause du confinement. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir dans cet article toutes les nouveautés qu’elle apporte.

En attendant la sortie de la version RTM puis son déploiement pour le grand public, Microsoft vient encore d'apporter une petite nouveauté : une notification plus explicite de Windows Update lorsqu’une nouvelle mise à jour est disponible. Microsoft n’a pas encore annoncé officiellement ce changement mais il devrait bien faire partie de la version 2004 selon HTNovo qui l'a découvert.

Une notification simple et pratique

Comme vous pouvez le voir dans cette petite animation, une nouvelle notification s’affiche en bas à droite de l’écran pour indiquer aux utilisateurs qu’une mise à jour doit être installée. Une image animée montre qu’il est nécessaire de connecter l’appareil à une alimentation électrique pour finaliser l’installation. Trois options sont également proposées à savoir :

choisir une heure d’installation

redémarrer cette nuit

redémarrer immédiatement.

Si l’utilisateur n’interagit avec cette notification, elle se déplacera automatiquement dans le centre d’actions. Voilà une nouveauté simple mais efficace qui améliorera un peu plus l'ergonomie de Windows 10.