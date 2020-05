Windows 10 21H1 : les Insiders devraient recevoir la première build en juin

Microsoft devrait déployer dans les jours qui viennent la mise à jour de fonctionnalité vers la version 2004 de Windows 10. Cette mise à jour majeure apportera son lot de nouveautés dont une réinstallation bien plus facile depuis le Cloud. Pour la prochaine version majeure, il va falloir se montrer patient… mais Microsoft devrait commencer à déployer les premières builds aux Insiders dès le début de l’été.

Une seule mise à jour majeure pour 2020

Si l’on en croit de récentes rumeurs, la prochaine mise à jour majeure de Windows 10 qui suivra la version 2004 ne devrait pas débarquer en automne 2020, mais au printemps 2021 pour le grand public. En effet, pour la seconde année consécutive, tout porte à croire qu’une seule mise à jour majeure est prévue cette année. Microsoft devrait bien publier une autre mise à jour de fonctionnalité en automne, mais elle devrait rester minime tout comme la version 1909 publiée l’an dernier, n’apportant que peu de fonctionnalités au système d’exploitation.





Les Insiders recevront bientôt les fonctionnalités prévues pour 2021

Si vous êtes Insider et avez configuré le Canal Rapide, vous devriez commencer à recevoir les premières builds de la prochaine mise à jour majeure de Windows 10 (nom de code 21H1/Iron) à compter de la fin du mois de juin, voire début juillet. Cette information n’a pas été publiée directement sur le blog Windows, mais a été repérée par Windows Latest dans un blog technique de Microsoft. L'information a été supprimée depuis mais reste toujours accessible en passant par ce lien. Voici l'extrait :

« Le Canal Rapide est actuellement sur notre branche Manganèse (Mn). Nous nous attendons à ce que le Canal Rapide passe à notre branche Iron (Fe) vers la fin du mois de juin, ce qui exposera cette nouvelle fonctionnalité aux Insiders ».

On peut donc imaginer que la majorité des petites nouveautés introduites jusqu’à présent aux Insiders dans le Canal Rapide devraient être disponibles cet automne pour le grand public. A compter du mois de juin voire début juillet, les nouvelles fonctionnalités se retrouveront par contre pour le grand public dans la prochaine mise à jour majeure de Windows 10 prévue pour le printemps 2021. On sait déjà qu’un nouveau Menu Démarrer et un nouvel explorateur de fichiers sont au programme, ainsi que diverses améliorations de l’interface. Restera à voir si Microsoft pourra les implémenter d’ici l’année prochaine.