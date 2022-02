Windows 10 : attention, la version 20H2 sera bientôt obsolète

Chaque version de Windows est supportée par Microsoft durant une durée limitée. En général, le cycle de vie d’une version est de plus ou moins 18 mois. Si vous utilisez encore la version 20H2 de Windows 10, il est temps de mettre à jour votre PC comme le rappelle une nouvelle fois Microsoft sur son site de support.

Disponible depuis octobre 2020, la version 20H2 de Windows 10 s’approche tout doucement de sa fin de vie. En effet, elle ne sera plus supportée par Microsoft à compter du 10 mai prochain. Concrètement, les utilisateurs qui n’ont pas installé une version plus récente d’ici cette date, à savoir la version 21H1 ou 21H2, ne recevront plus aucune mise à jour mensuelle.

Vous l'aurez compris, il est donc important de mettre à niveau son PC pour continuer à bénéficier des mises à jour de sécurité (et ne pas oublier de laisser activer son antivirus !). Voilà ce qu’a indiqué Microsoft sur son site de support :

« Windows 10, version 20H2 atteindra la fin de la maintenance le 10 mai 2022. Cela s'applique aux éditions suivantes de Windows 10 publiées en octobre 2020 : Windows 10 Famille, version 20H2 ; Windows 10 Professionnel, version 20H2 ; Windows 10 Professionnel Éducation, version 20H2 ; Windows 10 Pro pour stations de travail, version 20H2.



Ces éditions ne recevront plus de mises à jour de sécurité après le 10 mai 2022. Les clients qui contactent le support Microsoft après cette date seront invités à mettre à jour leur appareil vers la dernière version de Windows 10 pour rester pris en charge. »

Si vous avez bien activé les mises à jour automatiques via Windows Update, pas d’inquiétude puisque vous devriez être mis à jour vers la version 21H2 sans rien faire ! Microsoft avait d’ailleurs expliqué que les utilisateurs de Windows 10, version 20H2 commenceraient à recevoir automatiquement la mise à jour vers la version 21H2 à compter du mois de janvier. Le déploiement automatique étant effectué par phases, cette période de mise à niveau automatique s’étalera jusqu’au mois de mai. En principe, l'installation de la dernière version devrait s'effectuer en dehors de vos heures d'activité.