Windows 10 franchit la barre du milliard d’appareils

Le milliard d’appareils sous Windows 10 est enfin atteint. Microsoft réalise donc l’objectif qu’il s’était fixé en 2015… avec près de deux ans de retard.

Lors de la sortie de Windows 10 en juillet 2015, Microsoft s’était fixé l’objectif d’équiper un milliard d’appareils dans les trois ans suivant son lancement. Malheureusement, les prévisions ont dû être revues en cours de route puisqu’il aura fallu deux ans de plus pour atteindre ce chiffre symbolique. Si cela a pris plus de temps, c’est principalement dû à l’abandon de Windows 10 Mobile. En effet, ce milliard ne tient pas uniquement compte du marché des PC puisque les tablettes, Xbox et mobiles en leur temps étaient également comptabilisés. On peut également imaginer que l’adoption de Windows 10 a mis plus de temps que prévu, notamment auprès des entreprises.

La dernière statistique de ce type datait du mois de septembre et Windows 10 totalisait à ce moment 900 millions d’appareils. Il n’aura donc fallu que quatre mois pour enregistrer 100 millions d’appareils supplémentaires, contre six mois pour la période précédente. Forcément, la fin de la prise en charge de Windows 7 a quelque peu accéléré l’adoption de Windows 10. Quand l’on sait qu’il reste encore plus de 25% du parc informatique sur Windows 7 aujourd’hui, le nombre de périphériques sous Windows 10 devrait encore croître rapidement dans les prochains mois.

Pour le moment, le site Microsoft By Numbers n’a pas encore été modifié pour intégrer cette nouvelle statistique. Ce chiffre devait visiblement rester interne puisqu’il a uniquement été partagé sur la version italienne du site de Microsoft. Celui-ci proposait à ses utilisateurs fidèles de télécharger un fond d’écran unique pour fêter l’occasion. La page a été retiré depuis lors puisqu’elle n’est désormais plus accessible. On imagine qu’un communiqué officiel devrait paraître dans les jours à venir.