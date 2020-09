Windows 10 KB4571756 / KB4574727 : Menu Démarrer inaccessible ou écran bleu ?

La mise à jour de septembre de Windows 10 est disponible depuis mardi dernier… et certains problèmes semblent se présenter pour une partie des utilisateurs : ralentissements, Menu Démarrer qui ne s’ouvre plus, écran bleu,… voilà quelques-uns des soucis soulevés par les utilisateurs qui ne semblent heureusement pas trop nombreux.

Microsoft a publié mardi dernier son traditionnel Patch Tuesday sous le nom KB4571756, KB4574727 et KB4570333. Cette mise à jour mensuelle de Windows 10 n’apporte pas de nouveautés, mais un lot de correctifs afin que votre PC ne soit pas exposé à des problèmes de sécurité. Ces mises à jour sont donc importantes, mais provoquent parfois des problèmes. Voilà quelques cas rapportés par certains utilisateurs sur les forums de Reddit et de Microsoft.

Impossible d’installer la mise à jour

Ce problème, pratiquement soulevé à chaque mise à jour mensuelle, est souvent causé par des fichiers corrompus dans votre système d’exploitation. Si vous rencontrez l’erreur 0x8007371c ou 0x800f081f lors de l’installation de la mise à jour, la meilleure solution est d’utiliser l’outil de création de médias qui comprend les dernières mises à jour de Windows 10. Sélectionnez simplement "Mettre à niveau ce PC maintenant" une fois l'outil exécuté.

Ecran bleu lors du chargement de Windows

Beaucoup plus contraignant, un écran bleu se produit sur certains PC disposant d’un SSD. La seule solution recommandée par les utilisateurs impactés a été de booter sur une clé USB contenant Windows 10 et de réparer le système d’exploitation. Je vous renvoie vers ce tuto si vous ne savez pas comment faire. Au cas où vous l'auriez loupé, le bug du SSD dont je vous parlais dans un précédent sujet a été résolu avec cette mise à jour.



Le Menu Démarrer ne s'ouvre plus

Certains utilisateurs se plaignent de ne plus pouvoir ouvrir certains menus sur Windows 10, et notamment le Menu Démarrer et le Centre de notifications. D’autres ne parviennent plus à ouvrir le menu contextuel en cliquant droit sur les icônes épinglées dans la barre des tâches. Pour l’instant, le problème n’est pas confirmé par Microsoft et aucune solution de contournement ne semble avoir été trouvée. Si cela se produit chez vous, une désinstallation de la mise à jour devrait remettre les choses en place… en espérant que ce point soit corrigé dans une future mise à jour de Windows 10.

Comment désinstaller cette mise à jour ?

Si un problème se présente depuis l'installation de la mise à jour, l'une des solutions les plus efficaces est de désinstaller la dernière mise à jour. Il vous suffit de rechercher KB4571756, KB4574727 ou KB4570333 parmi la liste des mises à jour proposées selon la version de Windows 10 installée sur votre PC. Encore une fois, je n'ai pas le moindre souci depuis l'installation du dernier Patch Tuesday. Et vous ?