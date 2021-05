Windows 10 sur ARM : Adobe Photoshop débarque en version native

Photoshop est probablement le logiciel de montage photo professionnel le plus utilisé au monde. Bien qu’il fonctionnait auparavant sur les appareils sous Windows 10 équipés d’un processeur ARM, il n’était pas exécuté de manière native. Sur la Surface Pro X par exemple, son exécution était émulée, ce qui ralentissait quelque peu les performances du logiciel. C’est désormais de l’histoire ancienne puisqu’Adobe vient de publier la version finale pour ARM de son logiciel Photoshop.

En 2019, Microsoft présentait la Surface Pro X ; sa première tablette sous Windows 10 équipée d’un processeur ARM. La firme en avait profité pour annoncer qu’elle travaillait avec Adobe pour que ses logiciels puissent fonctionner de manière native sur Windows 10 avec des appareils dotés ce type de processeur. Un an plus tard, la firme dévoilait une version Beta de Photoshop pour ARM. Elle vient officiellement de quitter ce statut puisque le logiciel de montage photo est désormais disponible en version finale pour ARM. Comme l’a expliqué Adobe sur son site de support :

« Photoshop fonctionne désormais en mode natif sur les périphériques ARM Windows 10 64 bits (…). Photoshop ne fonctionne que sur les systèmes d'exploitation 64 bits et la version de Creative Cloud dont vous aurez besoin pour installer Photoshop est une application 64 bits uniquement. N'installez pas Photoshop si vous avez l'intention de continuer à installer des applications 32 bits d'Adobe. »

Si vous souhaitez la télécharger, il suffit donc de lancer Creative Cloud Suite. Une nouvelle option vous permettra de télécharger le logiciel en version ARM. Notez que quelques bugs connus sont toujours présents et qu’il existe encore des limitations. Je vous renvoie vers le site d’Adobe pour en prendre connaissance. Aussi, pour fonctionner correctement, le PC ARM sur lequel est installé le logiciel doit disposer au minimum de 8 Go de RAM, bien que 16 Go de RAM soient recommandés.