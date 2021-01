Windows 10X : une vidéo démo en fuite nous donne un aperçu de son interface

Windows 10X est le nouveau système d’exploitation moderne de Microsoft. Annoncé dans un premier temps pour équiper les futurs appareils à double écran, ses plans ont changé en cours de route puisque Microsoft va finalement le destiner avant tout aux PC classiques. Son objectif : offrir un concurrent valable à Chrome OS. Au menu du jour : une vidéo démo de Windows 10X nous permettant de découvrir en détails l’interface du système.

Plusieurs sources avaient confirmé la finalisation de la RTM de Windows 10X en décembre dernier. Cette version finale pour les constructeurs de PC aurait pris un peu de retard, mais une vidéo publiée par Windows Central nous montre que le système parait déjà très abouti.

Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, le nouveau Menu Démarrer prend une position centrale sur la barre des tâches. Un champ de recherche est présent en haut de celui-ci. S’en suit ensuite la liste des applications et des sites Web épinglés et ensuite les applications ouvertes récemment. La vidéo réalisée par Zac Bowden nous offre également un aperçu du nouveau centre de notifications et de ses actions rapides, du nouvel Explorateur de fichiers et des Paramètres, identiques à ceux de Windows 10.

Pour rappel, Windows 10X est attendu pour ce premier semestre 2021 sur les premiers PC. Cependant, il ne prendra pas encore en charge les applications bureau classiques (Win32). Seules les applications issues du Microsoft Store seront prises en charge dans un premier temps. En 2022, une mise à jour est prévue pour apporter le support de ce type d’applications, ce qui le rendra incontestablement plus « grand public ». Alors, convaincu par cette démo ?