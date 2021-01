Windows 10X fonctionne déjà sur la Surface Pro 7 !

Une version non finalisée de Windows 10X a fuité sur le Web récemment. Si vous vous demandez à quoi ressemble ce nouveau système d’exploitation sur une tablette Surface, voilà une petite vidéo démo pour vous en faire une idée !

La semaine dernière, Windows Central avait partagé une vidéo de près de 10 minutes nous montrant à quoi ressemblait Windows 10X sur un PC classique. Même si le système n’est pas encore prêt pour être distribué au grand public, on peut constater que son développement avance bien, même très bien. Le système semble déjà assez fonctionnel même s’il reste encore limité dû à l’absence de prise en charge des applications Win32 pour l’instant.

Aujourd’hui, place à une nouvelle vidéo partagée par un amoureux de Windows qui a réussi à installer le système sur sa Surface Pro 7. Il nous fait découvrir le Centre d’Actions, le nouveau Menu Démarrer ou encore les Paramètres. Il dégaine également son stylet Surface Pen pleinement compatible avec Windows 10X et l’utilise dans différentes applications. On remarque également les nouvelles animations qui manquent peut-être encore un peu de fluidité. Cependant, rappelons que la version de Windows 10X installée sur sa Surface est numérotée 20279 et elle n’est pas la dernière.

XDeltaForce, l’utilisateur à l’origine de cette vidéo, explique que l’autonomie de la tablette avec Windows 10X est comparable à celle du Windows 10 classique. D’après lui, la plupart des pilotes fonctionnent mis à part l’accéléromètre et le pilote audio qui a nécessité une manipulation du registre pour s’activer. Microsoft compte encore peaufiner son système pendant plusieurs semaines avant une sortie sur les premiers appareils, avant tout destinés au secteur de l’éducation et à certains professionnels. Ce n’est réellement en 2022 que Windows 10X pourrait s’adresser à un public plus large grâce à la prise en charge des applications classiques.