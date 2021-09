Windows 11 : deux nouvelles mises à jour sont disponibles pour les Insiders

Microsoft a publié deux nouvelles versions de Windows 11 pour les Insiders. La première qui contient de petites améliorations est disponible pour ceux qui ont configuré la réception des mises à jour dans le canal Dev. La seconde qui intègre uniquement des correctifs mineurs est accessible à ceux qui ont rejoint le canal Beta.

Windows 11 build 22454 dans le canal Dev

La build 22454 de Windows 11 à télécharger via le canal Dev intègre plusieurs petites améliorations principalement liées au menu contextuel. Ainsi, on peut notamment citer l’arrivée d’un menu moderne lors du clic droit sur la corbeille. De plus, l’option permettant le partage réseau lors d’un clic droit dans l’Explorateur de fichiers s’affiche désormais sans devoir cliquer sur « Afficher plus d’options ».

Mis à part cela, cette nouvelle build apporte des améliorations pour le Coréen ainsi qu’un grand nombre de correctifs, notamment dans la barre des tâches, l’Explorateur ou encore les Paramètres. Vous retrouverez l’ensemble du changelog ici.



Windows 11, build 22000.184 dans le canal Beta

La build 22000.184 est une autre mis à jour distribuée cette fois-ci aux Insiders ayant opté pour le canal Beta. Windows 11 sortant en version finale le 5 octobre, cette mise à jour n’apporte forcément plus grand-chose. Microsoft indique que cette mise à jour apporte deux correctifs permettant la traduction de certains éléments dans Windows Hello et dans l’interface utilisateur. Notez que cette version contient encore de nombreux bugs connus comme l’indique la firme dans le journal de modifications à retrouver ici.