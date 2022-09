Windows 11 : la build 25197 débarque pour les Insiders

Comme chaque semaine, Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour de Windows 11 à destination des Insiders. Disponible dans le canal de développement, cette build porte le numéro 25197 et apporte quelques améliorations, notamment pour la barre des tâches et la barre d’état système.

Si vous faites partie du programme Insider dans le canal Dev, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour numérotée 25197. Grâce à celle-ci, vous profiterez de plusieurs améliorations de la barre des tâches et de la barre d’état système sur tablette et appareils deux-en-un. Outre ces améliorations, Microsoft a commencé à déployer de nouvelles icônes et illustrations animées dans l’application Paramètres. Enfin, cette nouvelle build apporte également sont lot de correctifs. Voici le changelog officiel partagé par la firme.

Windows 11, quoi de neuf avec la build 25197 ?

Barre des tâches optimisée pour les tablettes

Nous réintroduisons la barre des tâches optimisée pour le toucher, conçue pour vous permettre de vous sentir plus en confiance et à l'aise lorsque vous utilisez votre appareil comme une tablette. Votre barre des tâches passera automatiquement à cette version optimisée lorsque vous déconnecterez ou replierez le clavier de votre appareil 2-en-1. Cette fonctionnalité ne fonctionne que sur les appareils pouvant être utilisés comme tablettes. Il ne fonctionne pas sur les ordinateurs portables ou les ordinateurs de bureau.

Pour rappel, il existe deux états de cette barre des tâches : réduite et développée . Dans l' état réduit , la barre des tâches s'écarte de votre chemin, vous donne plus d'espace sur l'écran et vous empêche d'appeler accidentellement la barre des tâches lorsque vous tenez votre tablette. Dans l' état développé , la barre des tâches est optimisée pour être plus facile à utiliser avec le toucher. Vous pouvez facilement basculer entre les deux états en balayant vers le haut et vers le bas sur le bas de votre appareil.

Si cette fonctionnalité est disponible, vous verrez un nouveau paramètre dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Comportements de la barre des tâches appelé "Optimiser la barre des tâches pour les interactions tactiles lorsque cet appareil est utilisé comme tablette" qui sera activé par défaut.



Mises à jour de la barre d'état système

Cette mise à jour introduit des mises à jour de la barre d'état système qui affectent tous les types d'appareils, pas seulement les appareils 2 en 1. Avec ce changement, les utilisateurs verront une mise au point arrondie et un traitement de survol sur toutes les icônes en bas à droite, en raison de la modernisation continue de cette expérience.

Vous pouvez également remarquer qu'il n'est pas possible de glisser-déposer ou de réorganiser les icônes de la barre d'état système avec ce changement. Nous avons entendu vos commentaires sur ce changement plus tôt cette année et travaillons à y remédier dans une future version Insider Preview.

Modifications et améliorations

[Réglages]

Nous commençons à déployer des icônes et des illustrations animées dans l'application Paramètres. Avec les icônes animées dans la barre de navigation, nous continuons à développer nos principes de conception de mouvement pour transformer ces interactions familières de quelque chose de purement fonctionnel à quelque chose qui est également agréable.

[Saisir]