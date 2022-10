Windows 11 : la build 25217 débarque pour les Insiders (canal Dev)

Microsoft a publié une nouvelle préversion de Windows 11 pour les Insiders dans le canal Dev. Numérotée 25217, cette nouvelle build apporte quelques correctifs et améliorations. Aussi, dès aujourd’hui, les développeurs pourront commencer à créer des widgets tiers pour Windows 11 avec la version 2 de la prévisualisation WinAppSDK 1.2.

Comme chaque semaine ou presque, Microsoft publie une nouvelle build de Windows 11 pour les Insiders. Aujourd’hui, c’est au tour de ceux qui ont configuré la réception des mises à jour depuis le canal de développement de recevoir une nouvelle mouture. La build 25217 a en effet commencé son déploiement et elle introduit finalement peu de changements si ce n’est quelques correctifs et améliorations mineures que vous retrouverez plus bas dans cet article. Cependant, l’information la plus importante concerne les développeurs qui peuvent commencer à créer des widgets tiers. Voici ce qu’a indiqué Microsoft à ce sujet.

« Nous sommes ravis d'annoncer la prise en charge des widgets tiers dans le cadre de la version 2 de l' aperçu WinAppSDK 1.2 . Notre équipe a travaillé dur pour étendre la carte Widgets qui a été introduite pour la première fois dans Windows 11 à davantage de développeurs. La plate-forme de widgets tierce partie incluse dans cette version permettra aux développeurs de créer des widgets pour leurs applications Win32 packagées et de les tester localement sur la carte Widgets Windows 11. »

Concernant la build 25217, comme je vous l’indiquais, peu de nouveautés sont au programme si ce n’est un nouveau clavier pour la langue tamoule et une optimisation de la barre des tâches sur tablette. Voici le changelog officiel :

[Saisir]

Nous avons commencé à déployer le nouveau clavier Tamil Anjal pour la langue tamoule avec la Build 25179 et à partir d'aujourd'hui, il est désormais disponible pour tous les Windows Insiders dans le Dev Channel. Pour l'ajouter, assurez-vous que le tamoul (Singapour), le tamoul (Malaisie), le tamoul (Sri Lanka) ou le tamoul (Inde) est répertorié sous Paramètres > Heure et langue > Langue et région , puis cliquez sur le « … » à côté du langue, sélectionnez Options de langue et ajoutez Tamil Anjal (QWERTY) à la liste des claviers.

Nous avons désactivé le nouveau paramètre de clavier tactile qui a commencé à être déployé pour la première fois sur Windows Insiders dans la Build 25188 pour le moment. Nous espérons ramener cette fonctionnalité à l'avenir après un raffinement supplémentaire de la conception. Comme nous l'avons mentionné précédemment , les fonctionnalités que nous essayons dans les canaux de développement ou bêta peuvent ne pas toujours être disponibles.

[Barre des tâches optimisée pour tablette]



Nous avons résolu le problème qui faisait que la barre des tâches s'effondrait parfois alors qu'elle devait être développée s'il n'y avait pas de fenêtres en cours d'exécution sur le bureau.

Nous avons résolu un problème qui se produisait lors de l'utilisation des gestes du bord gauche ou droit, ce qui faisait que les widgets ou le centre de notification (respectivement) chevauchaient ou semblaient tronqués par la barre des tâches.

Correction d'un problème qui faisait planter explorer.exe dans la barre des tâches optimisée pour les tablettes lors du changement d'application.

Correction d'un problème qui faisait planter explorer.exe dans la barre des tâches optimisée pour les tablettes si vous entriez dans le menu volant de débordement.

[Fenêtre]

Correction d'un problème où le bouton de fermeture des vignettes d'aperçu de fenêtre dans la vue des tâches dessinait légèrement en dehors des limites de la vignette.

Correction d'un problème où, lors du passage d'une fenêtre à l'autre dans les versions récentes, vous pouviez voir la totalité de la fenêtre clignoter en noir pour une image lors du rendu.

Correction d'un problème entraînant une qualité vidéo Miracast très lente et saccadée lors des vols récents malgré une connexion Internet solide.

[Mises à jour de la barre d'état système]

Correction d'un problème pour que les éléments des paramètres rapides puissent à nouveau être réorganisés avec le toucher.

[Réglages]

Correction d'un problème sous Réseau et Internet > Paramètres réseau avancés, où certains réseaux affichaient la mauvaise vitesse de liaison.

[Autre]