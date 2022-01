Windows 11 : la nouvelle préversion apporte un changement appréciable !

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour de Windows 11 destinée aux Insiders. Cette nouvelle préversion disponible uniquement dans le canal de développement apporte, entre autres, une nouvelle interface pour le contrôle physique du volume, enfin !

Si vous faites partie des Insiders Windows dans le canal de développement, vous pouvez dès à présent installer la build 22533. Cette nouvelle mouture de Windows 11 apporte plusieurs petites modifications esthétiques fortement appréciées. En effet, l’indicateur de volume qui s’affiche lorsque vous augmentez ou diminuez le volume depuis un bouton physique de votre PC change enfin de look. Voyez plutôt :

Un contrôle inchangé depuis presque 10 ans !

Le précédent indicateur de volume n’avait plus évolué depuis l’ère Windows 8, et il faut bien le dire, il était complètement obsolète avec son design "flat" et carré. Désormais, il intègre enfin l’interface de conception de Windows 11 et paraît donc beaucoup plus moderne. Voilà de quoi rendre Windows 11 encore un peu plus homogène. En plus de cette modification, Microsoft a également introduit d’autres améliorations avec cette nouvelle préversion de Windows 11 :

Nous avons mis à jour la conception du menu volant pour les indicateurs matériels de luminosité, de volume, de confidentialité de l'appareil photo, d'activation/désactivation de l'appareil photo et du mode avion, afin de l'aligner sur les principes de conception de Windows 11. Ces nouveaux menus volants apparaîtront lorsque vous appuyez sur les touches de volume ou de luminosité de votre ordinateur portable et honoreront le mode clair/sombre pour vous offrir une expérience Windows plus cohérente. Les indicateurs de luminosité et de volume continuent d'être interactifs avec la mise à jour.

Vous pouvez désormais rechercher un accès vocal à partir de la barre des tâches et épingler l'accès vocal à votre barre des tâches ou Démarrer comme d'autres applications, ainsi que l'activer/désactiver.

Nous étendons le déploiement de l'extension des 13 thèmes de clavier tactile aux IME, au panneau emoji et à la saisie vocale (introduite pour la première fois avec la build 22504) à tous les Windows Insiders du canal de développement.

Lorsque vous appuyez sur WIN + X ou cliquez avec le bouton droit sur l'icône Démarrer, le menu indique désormais « Applications installées » au lieu de « Applications et fonctionnalités ».

Il est désormais possible de désinstaller l'application « Horloge » si vous le souhaitez.

La mise à jour apporte également plusieurs correctifs, notamment pour résoudre un bug qui pouvait occasionner l’erreur 0x8007012a lors de la mise à jour d’un pilote. Je vous renvoie vers l’article du blog Insider pour découvrir les autres correctifs mineurs et bugs connus.