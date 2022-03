Windows 11 : le Menu Démarrer se ferme "tout seul" avec la mise à jour KB5010414

La première grosse mise à jour de Windows 11 a été publiée il y a bientôt deux semaines et certains utilisateurs sont actuellement confrontés à un « bug » du Menu Démarrer… qui n’en est finalement pas vraiment un. Explications.

Microsoft a publié une mise à jour optionnelle reprise sous le nom KB5010414 à la mi-février. Très conséquente de par les nouveautés qu’elle apporte, elle n’est pourtant pas une mise à jour de fonctionnalité. En effet, Microsoft a changé de modèle et délivre désormais de nouvelles fonctionnalités à Windows 11 par le biais de mises à jour plus classiques. Le principal avantage de ce changement est que le système évolue en continu et plus uniquement lors de la sortie d’une nouvelle version.

Depuis l’arrivée de cette mise à jour, plusieurs utilisateurs se plaignent d’un comportement étrange du Menu Démarrer. En effet, celui-ci a tendance à se fermer tout seul alors qu’il vient à peine d’être ouvert. Il semble que ce bug soit bien plus fréquent chez les utilisateurs qui ont aligné les icônes de la barre des tâches sur le côté gauche. L’explication de ce « bug » a vite été trouvée...

Un problème d'expérience utilisateur

En effet, KB5010414 apporte un changement relatif au comportement des Widgets du bureau. Ainsi, après l'installation de cette mise à jour, dès que vous survolez avec la souris l’icône Widgets, celui-ci s’ouvre sans même que vous cliquiez dessus. Si le Menu Démarrer était précédemment ouvert, il se ferme donc au profit des Widgets.

Il y a peu de chances que vous déclenchiez ce comportement si l’alignement des icônes sur la barre des tâches est centré. Cependant, si vous avez aligné toutes les icônes à gauche, celle du Menu Démarrer et des Widgets sont bien plus proches. Un simple petit écart avec votre souris déploie donc les Widgets faisant disparaître le Menu Démarrer. Même s’il ne s’agit pas d’un bug à proprement parler, on peut toutefois considérer qu’il s’agit d’un problème d’expérience utilisateur.

Une solution de contournement en attendant un correctif

Dans le Feedback Hub, Microsoft a confirmé être au courant du problème et propose une solution de contournement qui n’en est pas vraiment une :

« Nous y travaillons, mais nous pensons que le fait de passer sur l'icône des widgets lorsque vous déplacez votre souris pourrait en être la cause. Nous vous recommandons de l'éviter soigneusement lorsque vous déplacez votre souris dans le menu Démarrer comme solution de contournement pour le moment. »

De notre côté, si vous souhaitez vous débarrasser de ce problème rapidement, on vous suggère plutôt de masquer les Widgets (Clic droit sur la barre des tâches > Paramètres de la barre des tâches > Désactiver les Widgets) ou si ceux-ci vous sont vraiment utiles, d’aligner à nouveau les icônes au centre.