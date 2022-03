Windows 11 : Microsoft confirme la version 22H2

On en est désormais certain, la prochaine grosse mise à jour de Windows 11 sera étiquetée « version 22H2 ». Elle ne devrait plus beaucoup évoluer par rapport aux dernières builds déployées auprès des Insiders et pourrait être disponible dès cet été pour le grand public.

Microsoft travaille d’arrache-pied pour apporter des nouveautés à Windows 11. Les Insiders ayant configuré le canal de développement ont d’ailleurs pu télécharger des mises à jour importantes au cours des dernières semaines, en particulier la build 22557. On imagine que les nouvelles fonctionnalités seront disponibles dans le canal Beta dans les prochaines semaines puisque la dernière version distribuée dans le canal Dev est désormais étiquée Windows 11, version 22H2. C’est la première fois que Microsoft mentionne officiellement la « version 22H2 ».

A ce stade, Microsoft n’a pas encore communiqué de date exacte pour la sortie de la prochaine version de Windows 11. Cependant, des rumeurs suggèrent qu’elle est prévue pour cet été. Microsoft devrait donc profiter des prochaines semaines pour débugger sa prochaine mise à jour. Les Insiders devraient donc principalement recevoir des mises à jour correctives. Si le timing est bon, on peut imaginer que la version RTM sera finalisée vers le mois de mai.

J’en profite pour vous rappeler que Microsoft a modifié le fonctionnement des mises à jour de son système d’exploitation. Même si une seule mise à jour de fonctionnalité est désormais prévue chaque année, la firme peut également ajouter de petites fonctionnalités avec les mises à jour cumulatives. Je vous renvoie vers cet article pour plus d’infos à ce sujet.