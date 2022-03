Windows 11 : premier aperçu des stickers sur le bureau

Je vous en parlais quelques semaines plus tôt : Microsoft prépare une nouvelle fonctionnalité pour Windows 11 qui permettra de placer des stickers sur le bureau. Voici un premier aperçu de cette nouveauté en vidéo.

Microsoft a déployé la semaine dernière une nouvelle version de Windows 11 à destination des Insiders. Celle-ci inclut la fameuse application Stickers Editor qui permet de placer des autocollants sur le bureau. Concrètement, ces autocollants sont des images qui restent toujours positionnées par-dessus votre fond d’écran. Ainsi, si vous changez d’arrière-plan votre sticker ne bougera pas de place et restera exactement là où vous l’avez positionné.

Sticker Editor dans la build 22563

Si vous avez envie de tester cette fonctionnalité, plusieurs utilisateurs l’ont repérée dans la build 22563 déployée aux Insiders Dev la semaine dernière. Albacore, que l’on connait bien sur Twitter grâce aux différents leaks qu’il publie régulièrement, nous a justement partagé une petite vidéo pour montrer comment fonctionnait cet éditeur de stickers.

Here's the first demo of Desktop Background Stickers coming soon to Windows 11



Using the new sticker editor you can pick, place, and resize stickers as you like. It can be accessed through Settings or by right-clicking your desktop.



Changing your background will keep them pic.twitter.com/EsArehkCCP

— Albacore (@thebookisclosed) February 27, 2022

Bon, même si je souligne l’effort de Microsoft de vouloir nous proposer régulièrement des nouveautés pour Windows, je dois bien vous avouer que je ne comprends pas vraiment l’utilité de cette fonctionnalité. Est-ce une initiative de Microsoft pour séduire les plus jeunes utilisateurs de Windows ? Est-ce les prémices d’une fonctionnalité plus complète qui débarquera plus tard sur Windows 11 ? C’est une bonne question et je vous invite à mettre en commentaires vos pronostics.

Rappelons également que les fonctionnalités aperçues dans les builds Insider Dev ne sont pas assurées de voir le jour dans les versions finales de Windows 11...