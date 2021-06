Windows 11 : vous pouvez télécharger la première build Insider dès maintenant !

Chose promise, chose due : Microsoft avait annoncé la première build de Windows 11 pour les Insiders cette semaine et elle est disponible dès à présent !



Si vous avez envie de tester la première preview grand public de Windows 11, vous pouvez le faire dès maintenant. Microsoft vient en effet de libérer la build 22000.51 et elle comprend une partie des nouvelles fonctionnalités annoncées la semaine dernière : nouveau menu Démarrer, barre des tâches, centre d’actions, paramètres, thèmes, sons, recherche flottante, thèmes… et même un nouvel Explorateur de fichiers doté d’une nouvelle barre de boutons.

Au niveau des fonctionnalités absentes, on peut notamment citer le support des applications Android ou encore l’intégration du chat Teams. Microsoft promet que d’autres fonctionnalités débarqueront cet été pour les Insiders. Je vous renvoie vers le blog officiel Windows pour retrouver le communiqué officiel au sujet de la sortie de cette première build Insider.



Comment installer Windows 11 en tant qu’Insider ?

Pour pouvoir récupérer la mise à jour vers Windows 11, il faut être Insider et avoir sélectionné le canal Dev. Je vous renvoie vers notre tutoriel si vous ne savez pas comment faire. En revanche, je vous déconseille fortement de l’installer sur votre PC principal car cette version semble causer différents problèmes à ceux qui ont tenté de l’installer : plantage, paramètres indisponibles, etc.

Le plus simple est encore d’exécuter cette build dans une machine virtuelle et je vous renvoie vers cet article pour savoir comment faire. Il vous suffit de récupérer ici l’ISO de Windows 10 version 21H1, de l’installer sur la VM, de rejoindre le programme Insider dans le canal dev dans les Paramètres et vous devriez pouvoir installer la mise à jour vers Windows 11. Si l'ISO de cette build 22000.51 peut être téléchargé, je mettrai à jour cet article avec le lien direct.