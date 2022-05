Windows 11 (build 22610) : de nouvelles couleurs dans le Gestionnaire des tâches

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour pour Windows 11 à destination des Insiders. Elle est disponible dans le canal Dev et le canal Beta et apporte plusieurs petites modifications au système. Faisons le tour.

Après plus de deux semaines sans aucune nouvelle mise à jour, Microsoft a déployé ce week-end sa dernière mouture de Windows 11. Numérotée 22610, cette nouvelle build destinée aux Insiders est disponible dans le canal Dev et le canal Beta. Après installation, vous constaterez que le gestionnaire des tâches inclut désormais de nouvelles couleurs de fond, basées sur la couleur d’accentuation définie dans les Paramètres système. D’autres changements sont également présents comme de nouvelles icônes dans l’Explorateur de fichiers ou encore la suppression du « mode tablette optimisé » pour la barre des tâches suite à différents bugs gênants partagés par la communauté.

Avec cette nouvelle mise à jour, Microsoft a également décidé de masquer le filigrane du bureau indiquant le numéro de build. D’après certains, c’est le signal d’une arrivée prochaine de la version RTM ; pour d'autres, il ne s'agit que de la première étape et son arrivée n'est pas encore imminente. Rappelons que la prochaine mise à jour grand public de Windows 11 est prévue pour cet été et sera baptisée 22H2. Voici toutes les améliorations et changements partagés par Microsoft au sujet de cette build 22610.

Quoi de neuf dans la build 22610

Nouvelles stratégies MDM et de groupe supplémentaires pour les administrateurs informatiques

Nous introduisons de nouvelles politiques afin que les administrateurs informatiques puissent simplifier leur expérience Windows 11 via le démarrage, la barre des tâches et la barre d'état système. Les politiques suivantes sont disponibles aujourd'hui :

Désactiver le menu déroulant des paramètres rapides

Désactiver le centre de notification et les menus déroulants du calendrier

Désactiver tous les paramètres de la barre des tâches

Désactiver la recherche (dans Démarrer et la barre des tâches)

Masquer la vue des tâches de la barre des tâches

Bloquer la personnalisation de 'Pinned' dans Start

Masquer "Recommandé" dans Démarrer

Désactiver les menus contextuels de démarrage

Masquer "Toutes les applications" dans Démarrer

Mise à jour du widget de sécurité familiale

Pour vous aider, vous et vos proches, à rester en sécurité et protégés, nous déployons une mise à jour du widget Family Safety avec des améliorations pour tous les membres de la famille avec une nouvelle vue de partage de position qui montre où les membres de votre famille utilisent l'application Family Safety.

Modifications et améliorations

[Général]

Les versions Dev et Beta Channel de Windows 11 Home Edition n'activent plus le client SMB1 par défaut. Si vous avez installé SMB1 manuellement ou effectué une mise à niveau à partir d'une version précédente de Windows sur laquelle SMB1 était installé, la mise à niveau vers la dernière version Dev et Beta Channel ne supprimera pas SMB1.

Nous avons mis à jour la conception de l'icône de la batterie sur l'écran de verrouillage pour qu'elle soit cohérente avec celle de la barre des tâches.

Si votre PC le prend en charge, nous afficherons maintenant la durée de vie estimée de la batterie dans l'info-bulle de l'icône de la batterie dans la barre d'état système avec les versions les plus récentes d'Insider Preview.

Le filigrane de construction dans le coin inférieur droit du bureau n'est plus présent dans cette version. Cela ne signifie pas que nous avons terminé, et le filigrane reviendra aux initiés dans une future version.

[Barre des tâches]

À la suite des commentaires de Windows Insiders, nous avons désactivé la fonctionnalité de barre des tâches optimisée pour les tablettes qui a commencé à être déployée pour la première fois sur Windows Insiders dans la Build 22563 pour le moment. Nous espérons ramener cette fonctionnalité à l'avenir après un raffinement supplémentaire de l'expérience. Comme nous l'avons mentionné précédemment , les fonctionnalités que nous essayons dans les canaux de développement ou bêta peuvent ne pas toujours être disponibles.

[Widgets]

Les modifications apportées aux widgets qui apportent un contenu plus dynamique à votre tableau de widgets annoncées avec la build 22563 sont déployées pour davantage d'initiés Windows dans les canaux de développement et bêta.

[Gestionnaire des tâches]

Nous avons mis à jour la page Processus dans le Gestionnaire des tâches afin que les couleurs utilisées dans la carte thermique soient désormais basées sur votre couleur d'accent. Veuillez noter que dans certains cas, nous utiliserons la couleur d'accent bleu par défaut pour assurer la lisibilité. Nous en avons fait une démonstration lors du webcast Windows Insider de ce mois-ci avec Claton Hendricks de l'équipe du gestionnaire de tâches.

[Explorateur de fichiers]

Nous avons mis à jour les icônes de renommage, de propriétés et d'optimisation utilisées dans le menu contextuel et la barre de commandes pour faciliter la découverte et la cohérence.

[Réglages]

Votre téléphone s'affiche désormais en tant que lien téléphonique sous Paramètres > Bluetooth et appareils .

Correctifs et bugs connus

Une loooongue liste de correctifs a été publiée par Microsoft. Je vous renvoie vers l'article officiel pour découvrir cela en détails. Vous y trouverez également la liste des bugs connus qui s'est réduite drastiquement avec cette build 22610.