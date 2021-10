Windows 11 : compatibilité logicielle et problèmes connus

C’est aujourd’hui que Microsoft a débuté le déploiement de Windows 11. En effet, vous pouvez dès à présent télécharger la mise à jour sur votre PC s’il répond bien aux exigences requises. En plus de rappeler les nouveautés que nous connaissions déjà depuis juin, Microsoft a également documenté les bugs connus. Rassurez-vous, ils sont assez peu nombreux.

En passant à une nouvelle version de Windows dans le passé, on se demandait toujours si nos logiciels et périphériques allaient continuer à fonctionner correctement. Bonne nouvelle avec Windows 11 puisque le support des pilotes et des applications n’a pas changé par rapport à Windows 10. En principe, il n’y a aucune raison que des problèmes de compatibilité surviennent sur votre PC. C’est en tout cas ce que nous explique Microsoft qui a audité des centaines de milliers d’applications au grâce à son programme App Assure pour les entreprises. Le taux de compatibilité est proche de 100% avec Windows 11.

Même s’il n’y a, à priori, aucune incompatibilité entre les deux systèmes d’exploitation, quelques problèmes connus ont tout de même été documentés par Microsoft concernant Windows 11. Pour l’instant, ils sont au nombre de trois et quelques solutions ont déjà été trouvées. Voici ce qu’a expliqué Microsoft à ce sujet.



Problèmes de compatibilité entre Oracle VirtualBox et Windows 11

Microsoft et Oracle ont trouvé un problème de compatibilité entre VirtualBox et Windows 11, lorsque Hyper-V ou Windows Hypervisor est installé. Vous ne pourrez peut-être pas démarrer les machines virtuelles (VM) et vous pourriez recevoir une erreur. Pour protéger votre expérience de mise à niveau, nous avons appliqué une suspension de compatibilité sur ces appareils contre l'installation ou l'offre de Windows 11.

Solution : pour atténuer la protection, vous devrez supprimer Hyper-V ou l'hyperviseur Windows jusqu'à ce que ce problème soit résolu avec une mise à jour qu'Oracle prévoit de publier en octobre 2021. Si vous n'utilisez plus VirtualBox, sa désinstallation devrait également atténuer la sauvegarde. Veuillez noter que s'il n'y a pas d'autres protections qui affectent votre appareil, cela peut prendre jusqu'à 48 heures avant que la mise à niveau vers Windows 11 ne soit proposée.

Problèmes de compatibilité avec le logiciel réseau Intel "Killer" et Windows 11

Des problèmes de compatibilité ont été détectés entre certains logiciels de mise en réseau Intel « Killer » et Windows 11. Les appareils dotés du logiciel concerné peuvent supprimer des paquets UDP (User Datagram Protocol) dans certaines conditions. Cela crée des problèmes de performances et d'autres problèmes pour les protocoles basés sur UDP. Par exemple, certains sites Web peuvent se charger plus lentement que d'autres sur les appareils concernés, avec des vidéos diffusées plus lentement dans certaines résolutions. Les solutions VPN basées sur UDP peuvent également être plus lentes.

Prochaines étapes : Microsoft travaille sur une résolution et cible sa publication dans la mise à jour de sécurité d'octobre (12 octobre 2021).

Problèmes de compatibilité entre le navigateur Cốc Cốc et Windows 11

Des problèmes de compatibilité ont été détectés entre le navigateur Cốc Cốc et Windows 11. Le navigateur Cốc Cốc peut être incapable de s'ouvrir et, sur certains appareils, peut provoquer d'autres problèmes ou erreurs. Pour protéger votre expérience de mise à niveau, nous avons appliqué une suspension de compatibilité sur ces appareils contre l'installation ou l'offre de Windows 11.

Prochaines étapes : Nous enquêtons actuellement et fournirons une mise à jour lorsque plus d'informations seront disponibles.