Windows 11 et les PC incompatibles : un filigrane en permanence sur le bureau

Décidément, Microsoft semble bien décidé à vous rappeler que vous n’auriez jamais dû installer Windows 11 sur votre PC incompatible ! Outre l’avertissement affiché dans les Paramètres de Windows 11, la firme teste actuellement un filigrane sur le bureau pour souligner que votre PC ne répond pas aux exigences système minimales.

« La configuration système requise ne correspond pas à Windows 11 », voilà ce que vous pourriez voir en permanence affiché sur le bureau si vous avez eu le malheur d’installer le nouveau système d’exploitation sur votre vieux PC miteux. Trêve de plaisanterie, ce message pourrait prendre place en tant que filigrane constamment placé sur le bureau, juste au-dessus de la date et de l’heure. Il a été aperçu sur une version Insider et sa simple présence irrite déjà de nombreuses utilisateurs.

Que risquent les utilisateurs qui ont installé Windows 11 sur leur "vieux PC" ?

Mis à part cet avertissement, Microsoft n’a pas encore annoncé passer à la vitesse supérieure. Il est actuellement toujours possible de forcer l’installation de Windows 11 sur un PC incompatible via une simple manipulation. Seul un message informe les utilisateurs des risques d’effectuer une telle opération :



Potentielles incompatibilités et problèmes de performance

Plus assurés de recevoir les mises à jour par la suite

Plus de cinq mois après la sortie de Windows 11, toutes les mises à jour mensuelles cumulatives (et même la mise à jour majeure KB5010414 publiée la semaine dernière) ont bien été reçues sur les PC dits incompatibles. La question que tout le monde se pose est "jusqu’à quand". De son côté, Microsoft n’a rien annoncé pour l’instant à ce sujet. La firme a simplement confirmé n’offrir aucune garantie sur les mises à jour de sécurité régulières ou même cruciales pour les appareils non supportés.