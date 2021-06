Windows 11 : les nouveautés du nouveau système de Microsoft (version 21996.1)

Ce soir, une version en développement de Windows 11 a fuité sur la toile. Si vous avez envie d’en apprendre plus sur celle-ci, voici mes premières impressions sur le nouveau système d’exploitation et les changements visibles. Etant donné qu’il ne s’agit pas d’une version finale, il devrait encore y avoir des changements et probablement encore beaucoup d’inconnues demeurent…

Windows 11… un nom étonnant !

Nous avons eu droit ce soir à un premier aperçu de la « prochaine génération de Windows », bien avant l’heure puisque Microsoft devait noramelement nous la révéler le 24 juin prochain. Elle ne se nommera pas Windows 10 Sun Valley ou tout simplement « Windows », mais bien « Windows 11 » à notre grand étonnement. Même si l’information n’est pas encore officielle, la build 21996.1 qui vient de fuiter ne laisse planer aucun doute sur le nom choisi par Microsoft pour cette future génération.

Avouons-le, le choix d’opter pour « Windows 11 » est tout de même étonnant quand on sait que Microsoft avait affirmé quelques années plus tôt que Windows 10 serait « la dernière version de son système d’exploitation ». J’ai tout de même hâte d’entendre comment ils vont justifier cette nouvelle nomenclature même si j’imagine que c’est pour tout simplement pour marquer le coup et pour montrer à nouveau leur investissement massif dans le système d’exploitation pour PC et tablettes.

Bref, je me suis empressé d’installer Windows 11 pour vous livrer mes premières impressions sur le nouveau système d’exploitation de Microsoft. Si vous avez également envie de la tester sur votre ordinateur, je vous renvoie vers ce petit tutoriel que j’ai rédigé spécialement pour vous. Si vous préférez attendre, les premières builds Insider devraient voir le jour cet été. La version grand public sera visiblement prévue pour cet automne mais nous seront probablement fixé le 24 sur ce point lors de la conférence de Microsoft. Pour ceux qui se posent la question, Windows 11 devrait être proposé en tant que mise à jour gratuite pour les PC actuellement sous Windows 10.



Les nouveautés de Windows 11 (version 21996.1)

Si je trouve ce nom assez étonnant, c’est également car les nouveautés actuellement visibles dans cette build 21996.1 sont assez minces pour évoquer à elles seules un changement de nom. Oui, je sais, il s’agit d’une version visiblement en développement interne, et on ne peut pas se montrer trop critique puisque d’autres nouveautés pourraient être annoncées à l’avenir. Quoiqu’il en soit, voici une liste non exhaustive de ce que j’ai remarqué de différent sur Windows 11 :

Le nouveau menu Démarrer, directement inspiré de celui du défunt Windows 10X, est donc complètement différent de celui de Windows 10. Finies les tuiles carrées et dynamiques. Place à sobriété ! Question de goût, mais j’adhère assez bien à ce nouveau Menu Démarrer sauf peut-être à son positionnement centré par défaut.

La barre des tâches a également été remaniée. Elle est également centrée par défaut bien qu’il soit possible de modifier son emplacement pour l'aligner à gauche. De plus, les icônes ont été retravaillés, notamment celle du Menu Démarrer, du champ de recherche, des bureaux virtuels ou encore des widgets !

Si j’ai indiqué LES Widgets ci-dessus, c’est car Microsoft semble visiblement vouloir intégrer d’autres Widgets en plus de celui concernant les « Actualités et météo », disponible depuis peu avec Windows 10. Pour l’instant, un clic sur l’icône affiche le widget Actualités et Météo, mais il semble qu’il est amené à évoluer par la suite.

De nombreuses animations ont été intégrées au système. Difficile de toutes les lister ici, mais si vous testez actuellement la build, tentez d’accrocher une fenêtre en la glissant sur un côté de l’écran ou redimensionnez une fenêtre. Ce n’est qu’un petit exemple parmi de nombreuses autres animations remaniées sur Windows 11.

Mis à part cela, difficile pour moi de vous parler d’autres nouveautés majeures actuellement. L’Explorateur de fichiers est identique à Windows 10. Idem pour le centre d’actions qui n’a pas changé d’un iota. Le processus d’installation est pratiquement identique à celui de Windows 10, si ce n’est les écrans de configuration à la fin de l’installation qui ont légèrement évolué et l'obligation d'entrer une adresse e-mail pour créer un compte utilisateur. Remarquons tout de même le nouveau logo affiché au démarrage du PC, tout comme le nouveau son au démarrage.

Cependant, on sait que d’autres éléments de l’interface sont amenés à évoluer. Preuve en est : l’application Paramètres a été aperçue avec un look totalement différent de celui actuellement présent dans cette build. Je pense donc que d’autres nouveautés seront annoncées le 24 juin voire plus tard et qu’il ne faut, pour l’instant, pas trop juger les nouveautés visibles de cette nouvelle version de Windows 11. Et vous, que pensez-vous actuellement de Windows 11 ?