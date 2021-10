Windows 11 Media Player : Microsoft prépare-t-il un nouveau lecteur multimédia ?

Microsoft a mis à jour de nombreuses applications natives avec l’arrivée de Windows 11. Paint, l’outil de capture d’écran ou encore l’application Photos ont toutes reçues une cure de jouvence. Cependant, la firme ne devrait pas s’arrêter là puisqu’un nouveau lecteur multimédia a été aperçu lors du podcast des équipes Insiders de Microsoft.

Windows 11 Media Player : adieu Groove Music et Films et TV ?

Actuellement avec Windows 10, c’est l’application Films et TV qui joue le rôle de lecteur multimédia par défaut. Complètement dépassée et plus mise à jour depuis des années, cette application pourrait bien être remplacée par le bon vieux Windows Media Player dans une version complètement rafraîchie. C’est du moins ce qu’espère bon nombre d’utilisateurs de Reddit qui ont pu repérer un nouveau Media Player, caché dans une vidéo publiée par les équipes Insiders de Microsoft. Comme on peut le voir dans l’image ci-dessous, les boutons de contrôle n’ont rien à voir avec l’application Films et TV (voire même Groove Musique).

Ce qui est intriguant, c’est que Microsoft a rapidement privatisé la vidéo une fois que les rumeurs sur cette nouvelle application se sont propagées, la rendant inaccessible. Cela pourrait laisser penser que la firme n’était pas prête à faire savoir que son application pourrait être en développement. Seulement, la vidéo est réapparue sur YouTube le lendemain de sa suppression. Mystère donc, et Microsoft n’a actuellement pas encore confirmé la venue d'un nouveau lecteur multimédia pour Windows 11. Au vu de la cadence de publication des mises à jour Insider pour Windows 11 et du rafraîchissement esthétique de nombreuses applications, beaucoup espèrent pouvoir tester ce nouveau Media Player prochainement… pour peu qu’il existe !