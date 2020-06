Windows 7 et 8.1 : le nouvel Edge arrive grâce à une mise à jour

Depuis la mi-mai, Microsoft déploie son nouveau navigateur Edge à destination des utilisateurs de Windows 10 grâce à une mise à jour automatique. Désormais, c’est au tour des utilisateurs de Windows 7 et 8.1 qui commencent également à recevoir le nouveau navigateur.

Vous pensiez ne plus recevoir aucune mise à jour sur Windows 7 étant donné la fin de son support en janvier dernier ? Détrompez-vous ! Si vous utilisez encore un PC sous Windows 7 ou 8.1, une nouvelle mise à jour est disponible dès à présent. Microsoft a commencé le déploiement de son nouveau navigateur Edge qui débarque également sur les anciens systèmes d’exploitation. Pour le télécharger, il suffit de vous rendre sur Windows Update et de rechercher les nouvelles mises à jour si celle-ci ne vous est pas suggérée.

Edge ne remplace pas Internet Explorer

Sur les anciens systèmes d’exploitation, le mode opératoire est quelque peu différent qu’avec Windows 10. Alors que l’installation du nouvel Edge sur Windows 10 remplace complètement l’ancien navigateur de Microsoft, ce n’est pas le cas sur Windows 7 et 8.1. Vous pourrez donc continuer à utiliser en parallèle Edge et Internet Explorer si vous le souhaitez… Toutefois, je ne peux que vous suggérer de passer à un navigateur moderne tant IE devient obsolète et mal supporté sur les sites Web actuels.



Tout comme avec Windows 10, Microsoft n’imposera pas son nouveau navigateur puisqu’il ne sera pas défini automatiquement comme par défaut après son installation. Cependant, un raccourci sera créé sur le bureau et Edge sera épinglé à la barre des tâches afin de vous donner l’envie de l’utiliser. Notez que ce déploiement automatique du nouveau navigateur Edge concerne uniquement les utilisateurs particuliers de Windows 7 et 8.1 et non les entreprises.