Windows Defender se désactive tout seul ? Pensez à installer la mise à jour !

Windows Defender a beau être l’un des meilleurs antivirus, ce n’est pas pour autant qu’il ne souffre pas de bugs ! La dernière mise à jour du logiciel semble avoir causé de gros problèmes. Heureusement, un correctif vient d’être déployé.

Comme l’ont rapporté un certain nombre d’utilisateurs dans le forum de MonWindows et sur Microsoft Answers, Windows Defender a enregistré de plusieurs problèmes depuis sa dernière mise à jour. Chez certains, impossible d’effectuer un scan complet de son PC sans rencontrer un message d’erreur. Chez d’autres, le service Windows Defender se désactive automatiquement sans raison apparente, exposant ainsi votre PC aux virus et autres logiciels malveillants… pas très pratique !

La dernière version de Windows Defender résout le problème

Dans un premier temps, on pensait que la mise à jour de Windows 10 déployée ce mardi était en cause, mais finalement non ! Le fautif est finalement la version 1.313.1638.0 de Windows Defender qui crashait lorsque des fichiers contenant deux points (exemple : fichier..exe) étaient analysés.



Pour résoudre le problème, pas besoin d’éditer un à un tous les noms de fichiers présentant ce type de spécificité, il suffit d’attendre la nouvelle mise à jour de Windows Defender. Microsoft a en effet déployé cette nuit la version 1.313.1721.0 et depuis lors, tout tourne comme une horloge. Si vous êtes impacté, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire :