Xbox Series X / S : tout ce qu’il faut savoir avant de les précommander !

Dès aujourd’hui, les deux nouvelles consoles next-gen de Microsoft sont disponibles en précommande. La Xbox Series X est affichée au tarif de 499€ et la Xbox Series S est à 299€. Les premières livraisons débuteront le 10 novembre prochain. Avant de mettre l’une des deux consoles dans le panier, voici quelques informations à savoir !

Faut-il commander la Xbox Series S ou Series X ?

Si vous souhaitez la console la plus puissante pour profiter de performances exceptionnelles dans les jeux actuels et à venir, la Xbox Series X est incontestablement le meilleur des deux choix. Affichée à 499€ (soit le prix d’une Nvidia RTX 3070, oups ^_^), elle reste très bon marché au regard des caractéristiques qu’elle affiche : définition de 8K, 120 FPS, Raytracing, disque SSD d’1To NVMe,...

La Xbox Series S est le choix le plus économique des deux puisqu’elle est proposée à 299€. Néanmoins, sa puissance reste bien en deçà de celle de sa grande sœur. De plus, elle n’intègre pas de lecteur optique donc tous vos achats de jeux devront obligatoirement se passer sur le Microsoft Store, parfois plus cher que le prix des jeux physiques disponibles en boutique.

Pour 200€ de plus, et au vu des spécifications qu’elle arbore, j’opterais donc plutôt pour la Series X si j’étais vous. Si le budget est trop élevé pour vous, Microsoft proposera la formule Xbox All Access qui est une sorte de renting de la console qui inclut un abonnement Xbox Game Pass. Vous la louerez durant 24 mois et elle sera vôtre passé ce délai. Cette offre ne permet pas de réaliser des économies par rapport au prix d’achat de la console + le coût de l’abonnement. Cependant, elle permet d’échelonner le budget. Xbox All Access sera disponible dans le courant du mois de novembre.



Faut-il attendre ou se dépêcher ?

Si vous souhaitez être l’un des premiers à avoir la Xbox Series X ou Series S chez vous, précommander la console est l’assurance (en principe) de l’avoir le jour J, soit le 10 novembre. Les principaux webmarchands auront des stocks limités dans un premier temps, et ils risquent de s’épuiser très rapidement après l’ouverture des précommandes. Si vous souhaitez être l’un des premiers à profiter de l’une de ces consoles, dépêchez-vous ! Cependant, vous payerez les consoles au prix plein. Je suis convaincu qu’à la mi-2021, elles seront affichées à 50€ de moins.

Si vous êtes un joueur plus occasionnel et avez déjà une Xbox One S ou X à la maison, rien ne sert de vous presser. Ces deux consoles remplissent encore très bien leur office et aucun jeu exclusif pour la Xbox Series S ou X ne débarquera avant 12 à 24 mois. Néanmoins, Microsoft lancera des jeux en exclusivité temporaire sur ses deux consoles next-gen comme Everwild, Halo Infinite, Forza Motorsport, Stalker 2, Warhammer 40.000 : Darktide et le très attendu Fable. Les propriétaires des deux nouvelles consoles pourront ainsi jouer un peu avant les autres à ces nouveaux jeux qui débarqueront par la suite sur les autres consoles.

Où acheter les Xbox Series S/X ?

Les précommandes sont ouvertes auprès de nombreux webmarchands. Inutile pour vous de chercher les bonnes affaires puisque les prix sont identiques auprès de tous les revendeurs. Le choix de l’un de ceux-ci dépendra donc de votre affinité et de ses stocks disponibles puisqu’ils pourraient fermer les précommandes une fois le quota atteint. Voici un petit tableau récapitulatif reprenant les prix et liens. Pour rappel, les consoles commenceront à être livrées le 10 novembre prochain… minimum ! Alors, allez-vous craquer ?