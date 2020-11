Xbox Series X et Series S : une pénurie jusqu’à 2021 ?

Microsoft a lancé les Xbox Series X et S la semaine dernière. Chez certains chanceux, l’une de ces consoles de nouvelle génération trône déjà dans leur salon. Pour d’autres qui attendent impatiemment le retour des stocks, il va malheureusement falloir se montrer patient.

Comme l’a expliqué Tim Stuart, le directeur financier de Xbox, les perspectives semblent sombres pour ceux qui souhaiteraient profiter de l’une des deux nouvelles consoles dans les deux mois qui viennent. En effet, Microsoft s’attend à rencontrer des pénuries d’approvisionnement jusqu’au moins le premier trimestre de l’année prochaine. Ces problèmes d’approvisionnement pourraient même perdurer pendant quatre à six mois. En plus du succès potentiel de cette nouvelle génération, le COVID-19 semble avoir quelque peu bousculer la production et l’acheminement des consoles. Voilà ce qu’a expliqué Stuart dans une interview :

« Je pense que nous continuerons à voir des pénuries d'approvisionnement alors que nous nous dirigeons vers le trimestre d'après les vacances (NDLR : de Noël), donc le T3 (NDLR : fiscal) de Microsoft, le calendrier Q1. Et puis, lorsque nous arrivons au quatrième trimestre, toute notre chaîne d'approvisionnement continue de tourner à plein régime à l'approche des mois de pré-été »

En clair, cela ne veut pas dire que vous ne pourrez d’office pas mettre la main sur la Xbox Series S ou X cette année mais que cela risque d’être très difficile. Une partie des utilisateurs ayant précommandé la console ne l’auront peut-être même pas avant la fin de cette année, c’est dire. A l’heure où j’écris ces lignes, je n’ai pas trouvé le moindre site qui propose l’une des deux consoles (à prix normal) en stock. Si vous en trouvez, n’hésitez pas à partager un lien dans les commentaires afin d’aider d’autres MonWindowsiens à trouver leur perle rare ! :)