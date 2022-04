20% de réduction sur Adobe Creative Cloud jusqu'au 14 avril

Article sponsorisé par Adobe

Creative Cloud est la solution parfaite pour disposer de tous les excellents logiciels de création graphique développés par Adobe, avec un abonnement unique. Celui-ci vous donne également accès à des services supplémentaires comme des polices, des bibliothèques collaboratives et des images libres de droits.

Quelles applications sont incluses dans l’abonnement Creative Cloud ?

L’abonnement Creative Cloud vous donne accès aux meilleurs logiciels professionnels spécialement dédiés à la création graphique :

Photoshop : le logiciel de référence de la retouche photo. Ses options très avancées permettent de modifier tous types d’images en profondeur et de créer des éléments graphiques, comme des visuels pour les réseaux sociaux.

: le logiciel de référence de la retouche photo. Ses options très avancées permettent de modifier tous types d’images en profondeur et de créer des éléments graphiques, comme des visuels pour les réseaux sociaux. Illustrator : l’outil le plus performant de création graphique est utilisé par les illustrateurs professionnels et par les graphistes pour créer de toutes pièces des icônes, des illustrations, ou des logos au format vectoriel.

: l’outil le plus performant de création graphique est utilisé par les illustrateurs professionnels et par les graphistes pour créer de toutes pièces des icônes, des illustrations, ou des logos au format vectoriel. Lightroom , le logiciel de retouche photo simple mais efficace. Lightroom rend l’amélioration de photos accessible à tous, grâce à une interface simple mais puissante. Pour un résultat professionnel en toute simplicité, vous pourrez également vous procurer des presets. Ces réglages prédéfinis donnent une touche personnelle à vos photos en un clic.

, le logiciel de retouche photo simple mais efficace. Lightroom rend l’amélioration de photos accessible à tous, grâce à une interface simple mais puissante. Pour un résultat professionnel en toute simplicité, vous pourrez également vous procurer des presets. Ces réglages prédéfinis donnent une touche personnelle à vos photos en un clic. Premiere Pro : le logiciel de montage le plus complet vous permet de créer des vidéos à l’aspect professionnel.

Ces applications incontournables sont complétées par des logiciels plus spécialisés, comme InDesign pour la mise en page de documents (ebooks, livres, affiches), After Effect pour des animations professionnelles ou XD pour créer des maquettes de site internet ou d’application mobile. Les possibilités de création sont illimitées, et Adobe met à disposition de ses utilisateurs des centaines de tutoriels pour faciliter la prise en main de ces logiciels professionnels.

Une suite logicielle pensée pour les équipes créatives

L’abonnement apporte tous les avantages du Cloud pour votre travail créatif. Même si les logiciels s’installent en quelques clics sur votre PC équipé de Windows 10 ou Windows 11, tout votre travail est disponible en ligne pour tous les membres du projet, et centralisé sur une plateforme unique. La collaboration est facilitée, et l’ajout d’éléments de la bibliothèque facilite la création : polices, images, séquences vidéo, et illustrations sont en accès illimité. Vous collaborez directement dans un espace de travail partagé, de manière très fluide.

Le plan All Apps est la suite logicielle la plus complète du marché, qui permet de créer des visuels sur mesure sans aucune limite. Avec 28 applications incluses, Creative Cloud est vraiment pensé comme un univers de travail complet, qui contient à la fois les logiciels et les outils indispensables aux créatifs. Vous aurez par exemple accès à toute la collection de polices Adobe. Soit 20000 polices, dont certaines sont en accès exclusif, à incorporer en un clic dans vos designs de sites, vos maquettes, vos flyers, ou vos vidéos. Adobe Stock et Marketplace sont également des mines d’or pour enrichir vos créations, avec des millions d’images haute résolution, de templates, d’illustrations et de vidéos libres de droit.

Combien coute l’abonnement à la suite Adobe ?

L’abonnement Creative Cloud permet de disposer de toute une collection de logiciels professionnels sans acheter les licences une par une. Tout est compris dans un système d’abonnement mensuel ou annuel, et 3 tarifs sont disponibles :

Le tarif basique, pour les indépendants et les particuliers est de 59.99€/mois, et donne accès à plus de 20 applications et services.

Un tarif d’équipe, particulièrement intéressant pour les entreprises, est disponible pour 29.99€ par mois par licence. Dans cette formule tout est pensé pour la collaboration, avec par exemple l’intégration de Microsoft Teams. Il existe néanmoins une version plus complète, avec un accès à toutes les applications pour 69.99€/mois.

Les étudiants et enseignants bénéficient d’une remise importante de plus de 65%, ce qui amène l’abonnement à 19.50€/mois.

20% de réduction jusqu’au 14 avril sur l'offre individuelle

Exceptionnellement, Adobe propose une offre spéciale jusqu'au 14 avril : 20% de réduction sur les abonnements Creative Cloud indépendants et particuliers. Le tarif mensuel passe donc de 59,99€ à 47,99€. Ce tarif rend la création graphique plus accessible à tous les budgets, et est vite rentabilisé grâce à la qualité du travail rendue possible par ces outils.