Adobe Express : un outil formidable pour concevoir facilement vos visuels

À l'ère du tout numérique et des smartphones, les entreprises doivent créer en permanence des supports visuels pour communiquer efficacement. Nous avons plus que jamais besoin d'images percutantes et professionnelles pour les réseaux sociaux ou pour promouvoir de nouveaux produits. Pour cela, un logiciel de conception efficace et facile d’utilisation est primordial et Adobe Express est probablement l’un des meilleurs du genre.



À quoi sert Adobe Express ?

Les outils de la suite Adobe sont des incontournables pour les professionnels de la communication, mais leur complexité peut parfois décourager les novices. Les équipes Adobe ont bien conscience qu'une partie de leurs clients n’attend pas forcément des outils aussi poussés que Photoshop ou Premiere, notamment. C’est pourquoi ils ont récemment repensé leur logiciel Spark qui a été renommé Adobe Express.

Adobe Express facilite tous vos travaux d'édition photo et vidéo. Cet outil gratuit et rapide à prendre en main est parfait pour les petites équipes ou les indépendants qui n’ont pas de compétences particulières en graphisme et aimeraient internaliser cette conception visuelle. Voici quelques-unes de ses possibilités. Vous pourrez ainsi facilement créer des visuels pour illustrer vos produits ou alimenter vos réseaux sociaux :



Posts Instagram et Facebook, y compris le format stories et stories vidéo

Épingles Pinterest, y compris les Épingles Idée et les couvertures de tableaux

Infographies

Illustrations de produits et mockups

Bannières et miniatures pour une chaine YouTube

Logos

Flyers, cartes de visites et invitations

Ebooks au format PDF

Collages et montages photo

Montages vidéo simples

Des outils de création basiques adaptés aux débutants

Contrairement aux logiciels professionnels comme Illustrator ou Photoshop, Adobe Express dispose d'une interface simplifiée. Celle-ci contient uniquement les outils nécessaires à un travail rapide : ajout de zones de texte, d'images, choix des couleurs, etc. Adobe Express permet également d'éditer rapidement des photos : suppression d’arrière-plan, détourage, redimensionnement et conversions. Plusieurs outils vidéo rapides sont également disponibles. Vous pourrez ainsi, en quelques clics, couper ou fusionner des clips vidéo, les recadrer ou les redimensionner pour un autre média.

Les fonctionnalités Creative Cloud

L’utilisation d’un logiciel Adobe vous donne accès à l’immense bibliothèque de contenus du Creative Cloud :

Des milliers de polices

De nombreuses icônes et des images vectorielles

Des millions de photos libres de droits

Il inclut également un espace de stockage et des outils collaboratifs pour faciliter le travail en équipe.

Les débutants apprécieront également le large catalogue de templates. Chacun peut désormais concevoir des visuels qualitatifs, même avec des compétences réduites en graphisme. Il suffit de partir de l’un des modèles conçus par les créateurs de l’équipe Adobe et d'y ajouter vos images, polices et couleurs.

Les dernières nouveautés d'Adobe Express

Depuis la refonte de son ancêtre Spark, Adobe Express évolue régulièrement pour s'adapter aux besoins de ses utilisateurs. De nouvelles fonctionnalités ont d'ailleurs récemment été ajoutées.

Planification de contenu

Adobe Express permet permet dorénavant de planifier directement ses créations sur ses réseaux sociaux. En quelques minutes, vous pouvez concevoir un ou plusieurs posts Instagram, et planifier leur publication suivant votre calendrier éditorial. Le gain de temps est appréciable, et cette nouvelle fonction permet de rester parfaitement organisé dans sa création de contenu.

Suggestions de polices

Le logiciel peut désormais vous proposer différentes polices adaptées au style de votre conception, pour aider les débutants à faire les choix typographiques les plus judicieux.

Redimensionnement rapide des vidéos

À l’image du recadrage des photos, le logiciel vous proposera désormais de redimensionner vos vidéos pour les adapter à différents canaux, comme YouTube, les stories Instagram ou TikTok.

Raccourcis clavier

Les utilisateurs d'Adobe Express ont désormais accès au raccourci clavier le plus utile : le copier-coller ! Il vous dispense de certaines manœuvres d'importation : vous pourrez très facilement copier et coller des éléments, icônes ou vidéos d’un emplacement à un autre.

Palettes de couleurs

Une palette harmonieuse est la base de toute création réussie. Vous aurez désormais accès à une bibliothèque de palettes préconçues, ainsi qu'à des suggestions de couleurs en fonction du thème de votre visuel.

Un logiciel de conception graphique gratuit et accessible à tous

Adobe Express est compatible avec tous les PC équipés de Windows 10 et Windows 11 puisqu'il s’utilise directement dans un navigateur. L'Adobe ID permet de se connecter à la version web d'Adobe Express et de travailler directement dans l'application en ligne. Il peut également être installé sur un smartphone en téléchargeant une application gratuite depuis le Google Play Store ou l’Apple App Store.

Adobe Express est aujourd'hui l’une des meilleures options gratuites pour la création de visuels. Accessible aux débutants, ce logiciel leur permettra de prendre confiance en leurs capacités en graphisme, pour éventuellement évoluer ensuite vers des outils de conception plus poussés.