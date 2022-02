AnyRecover pour Windows : un logiciel de récupération très efficace

Article sponsorisé par iMyFone

Une corbeille vidée par inadvertance, un PC qui plante brutalement, ou un disque dur défectueux… Les risques de perdre ses données sont nombreux ! Heureusement, des solutions existent pour restaurer des données perdues, effacées ou devenues inaccessibles.

Si vous cherchez un logiciel spécialisé et très simples d’utilisation pour retrouver des données perdues, AnyRecover pour Windows est fait pour vous. En effet, vos données ne disparaissent pas totalement du disque dur après une suppression. Et ce sont justement ces fichiers résiduels cachés que le logiciel de récupération de données va pouvoir aller rechercher pour vous. Vous avez donc encore une chance de récupérer ces précieux documents perdus ou effacés par mégarde.

AnyRecover, pour récupérer des fichiers supprimés sur tout type de support

Quelle que soit la nature des fichiers que vous avez perdus, il y a fort à parier qu’AnyRecover pourra les retrouver. C’est simple : il prend en charge tous les formats utilisables sous Windows soit plus de 1000 types de fichiers différents. Il gère donc aussi bien les documents simples (comme des classiques documents Word ou des PDF) que des fichiers multimédia.

Il pourra également retrouver des fichiers moins courants, comme des exécutables, et même des dossiers compressés ou des images ISO. Son utilisation ne se limite pas au disque dur d’un PC. AnyRecover peut également scanner vos disques durs externes, même s’ils ont été endommagés ou formatés, vos clés USB et même la carte SD de votre appareil photo à la recherche d’anciens fichiers.



Une interface minimaliste pour récupérer des données facilement

La recherche de fichiers perdus devient accessible à tous, grâce à une interface épurée et d’une grande simplicité. Cette tâche, qui peut paraitre un peu technique, ne nécessitera aucune manipulation compliquée. Il vous suffira de télécharger et d’installer la dernière version sur votre PC, qu’il soit équipé de Windows 10 ou Windows 11. Le logiciel va commencer par vous montrer la liste de tous les périphériques qu’il détecte. Vous allez donc sélectionner le dernier emplacement du document perdu, de manière plus ou moins précise : en lui indiquant un dossier, ou simplement un disque complet.

Le logiciel va ensuite procéder en deux temps si nécessaire : d’abord avec une analyse superficielle rapide puis, en cas d’échec, il passera automatiquement à une recherche plus approfondie. Cette dernière peut prendre plusieurs heures, en particulier si vous avez beaucoup de données. Mais le logiciel permet de mettre le processus en pause pour le reprendre ultérieurement. AnyRecover affichera ensuite une liste des fichiers correspondant à votre requête, que vous pourrez parcourir à la recherche de votre précieux fichier perdu.

Un système de filtres très pratique

Lors d’une exploration de ce genre, vous vous retrouvez parfois avec un très grand nombre de résultats, assez fastidieux à parcourir. AnyRecover vous facilite la tâche, en vous permettant de filtrer les données : par nom, type, date, etc. Il affiche également un aperçu rapide, très pratique pour rechercher des images. Et lorsque vous avez enfin le bon fichier sous les yeux, vous n’avez plus qu’à l’enregistrer de nouveau sur le disque dur, à l’emplacement de votre choix.

Avec son taux de récupération très élevé, AnyRecover s’avère être une solution extrêmement performante pour récupérer des fichiers perdus. C’est vraiment l’un des outils les plus utiles pour Windows, qui pourra vous sauver de situations très délicates ! La version d’essai vous permet de récupérer jusqu’à 3 fichiers gratuitement. Et les licences mensuelles, annuelles ou lifetime peuvent être rentabilisées rapidement, surtout pour des documents professionnels qui peuvent avoir une importante valeur financière. Pour télécharger le logiciel, vous pouvez vous rendre sur cette page.