Black Friday : 68% de réduction sur l’abonnement à NordVPN (+3 mois gratuits)

La pandémie de COVID-19 a conduit de nombreuses personnes à travailler depuis chez elles. Lorsque cette crise sera terminée, beaucoup pensent que cette nouvelle habitude restera ancrée dans les mœurs des entreprises. Télétravailler offre, il est vrai, de nombreux avantages à commencer par le fait de ne plus perdre des heures dans les bouchons. Néanmoins, cette pratique entraine des risques supplémentaires concernant la sécurité informatique de vos équipements et de vos informations personnelles. C’est encore plus vrai si vous utilisez le même appareil pour travailler et vous divertir. Voyons comment vous prémunir de ces risques lorsque vous surfez sur le Web.



Télétravail : comment protéger ses informations personnelles

Chiffrer son réseau WiFi domestique, utiliser une version de Windows 10 à jour, utiliser un antivirus fiable comme Windows Defender, utiliser des mots de passe sécurisés (et pourquoi pas via un gestionnaire de mot de passe), ou encore ne jamais ouvrir des liens inconnus dans des e-mails suspects sont probablement des comportements que vous avez déjà adoptés. Néanmoins, savez-vous que vous n’êtes pas du tout anonyme en surfant sur Internet ?





Lorsque nous naviguons sur le Web, nous sommes très nombreux à nous soucier de notre confidentialité : nous utilisons des pseudos, nous installons des bloqueurs de publicité, nous refusons systématiquement tous les cookies, nous naviguons de manière privée sur certains sites. Cependant, savez-vous que votre adresse IP est entièrement publique sur le Web ? Ainsi, chaque site que vous visitez peut ainsi connaître votre adresse IP tout comme votre fournisseur de connexion Internet qui stocke quelque part tous les sites que vous visitez durant de nombreux mois voire années.

Surfer de manière anonyme grâce à un VPN

La seule manière de surfer de manière anonyme est d’utiliser un VPN. En plus de pouvoir masquer votre adresse IP, ce type de solution permet de protéger toutes les informations qui transitent entre votre PC et les sites auxquels vous vous connectez. Même en cas d’interception par des pirates informatiques, ces données sont chiffrées et donc illisibles. NordVPN utilise par exemple un chiffrement AES-256 qui est probablement l’un des meilleurs existant aujourd’hui.





Outre la garantie d’avoir les informations qui transitent par Internet chiffrées de bout en bout, NordVPN a également de nombreux atouts :

Une présence dans 59 pays à travers le monde grâce à une infrastructure de plus de 5500 serveurs. Vous pouvez donc vous connecter sur une IP étrangère en sélectionnant simplement le pays souhaité sur une carte depuis l’application NordVPN ;

Une vitesse hallucinante de plusieurs centaines de mégabits par seconde, de quoi ne même pas vous rendre compte que vous avez activé un VPN ;

Une politique de non-conservation des logs, que ce soit au regard des sites que vous visitez ou de l’utilisation de la bande passante ;

La technologie double VPN pour profiter d’un double chiffrage des données, de quoi encore améliorer la sécurité et offrir une confidentialité totale sur Internet ;

Une fonction double kill switch activable selon vos envies pour faire stopper tout le trafic internet si le logiciel VPN s’arrêtait de fonctionner ;

Une application disponible sur de nombreuses plateformes dont Windows, Android, iOS, et bien d’autres ;

Bien entendu, outre le fait de pouvoir surfer de manière anonyme, l’utilisation d’un VPN offre bien d’autres atouts comme par exemple le fait de pouvoir contourner les géo-restrictions de certains sites, regarder les épisodes de sa série préférée sur Netflix qui ne sont pas encore disponibles en France, contourner le blocage de certains sites au boulot ou à l’école.

Black Friday : grosse promotion sur l'abonnement NordVPN

En ce week-end de Black Friday, NordVPN offre 68% de réduction sur l’abonnement de deux ans. Ainsi, le prix n’est actuellement que de 3,15€ par mois. Si vous cherchiez l’une des meilleures solutions VPN efficaces et bon marché, c’est probablement le moment d’y souscrire d’autant plus que trois mois supplémentaires sont offerts en ce moment.

