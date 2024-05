Comment bien choisir son imprimante HP et ses cartouches d’encre ?

Article sponsorisé par France Toner

De marque HP ou autre, une imprimante a un coût d’achat, mais elle représente surtout un coût à l’utilisation. Vous devez par conséquent trouver le modèle adapté à vos besoins et le moyen d’acheter vos cartouches d’encre au meilleur prix.



Acheter ses cartouches d’encre HP au meilleur prix

Pour acheter vos cartouches d’encre imprimante HP, vous avez le choix entre les cartouches d’encre officielles ou génériques.

Les cartouches d’encre génériques sont 100 % compatibles avec le matériel du constructeur. Elles bénéficient d’une garantie de deux ans et offrent une qualité d’impression similaire, mais à des tarifs bien plus attractifs. Ces cartouches d’encre moins chères vous permettent ainsi de réaliser des économies sur vos coûts d’impression. C’est intéressant pour un foyer qui imprime des documents de façon régulière, encore plus à l’échelle d’une entreprise qui imprime en grande quantité.

Bien choisir son imprimante HP

Avant de bien choisir son fournisseur de cartouches d’encre, il faut s’équiper de l’imprimante adaptée à vos besoins. Quelle que soit la marque choisie, HP ou autre, les principales caractéristiques sont la résolution et la vitesse d’impression.

Exprimée en dpi (dot per inch) ou ppp (point par pouce) et ajustable, la résolution d’impression traduit la précision et la netteté. Pour un document texte en noir et blanc, il n’est pas nécessaire d’avoir une forte qualité d’impression et donc d’investir dans une imprimante haut de gamme. Dans le cas d’une photo en couleur, une excellente qualité est essentielle. Une imprimante proposant une qualité photo se présente alors comme un investissement judicieux.

Indiquée en nombre de pages par minute, la vitesse d’impression définit simplement le nombre de pages que produit l’imprimante. Le constructeur indique généralement ces données pour une impression noir et blanc et une impression couleur. La vitesse d’impression est un indicateur de confort pour un usage personnel et un gage de réactivité pour une utilisation professionnelle. Pour un usage personnel et occasionnel, une imprimante laser n’a pas vraiment d’intérêt. Elle est en revanche indispensable pour une entreprise.