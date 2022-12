Les générateurs de mot de passe sécurisé au service de la protection web

Article sponsorisé par Bitdefender

Dans la pratique quotidienne, les activités en ligne comme la messagerie, les réseaux sociaux, les banques, commerces en ligne, administrations, réseaux et applications d’entreprise... sont protégées par un mot de passe. Un mélange de lettre et chiffres qui servent à débloquer un accès protégé, des données financières et comptables aux données de confidentialité des clients, en passant par les informations liées à la politique éditoriale.

De la protection des mots de passe : une nécessité vitale pour les entreprises

À coup sûr, le mot de passe est une donnée clé de tout trafic sur Internet. En terme simple, il constitue la clé de voûte de toute opération et comporte ainsi des enjeux stratégiques et de survie pour toutes les entreprises. Pour ce faire, plusieurs logiciels font leur apparition sur le marché, constituant des Générateur de mot de passe sécurisé.

Ces logiciels servent à vérifier la qualité et la sauvegarde automatique des mots de passe et leur synchronisation sur de multiples plateformes. Parallèlement, ces gestionnaires de mots de passe ultra-sécurisés incluent aussi des conseils relatifs à la force des mots de passe, dans le but de sécuriser l'expérience d'achats en ligne. Ils disposent par ailleurs des algorithmes de chiffrement les plus puissants à ce jour pour parfaitement protéger les informations de connexion en ligne.

Quid des VPN ?

Par définition, le VPN est un logiciel qui s’installe sur plusieurs appareils reliés à Internet, dans un but de chiffrement de bout en bout. Service fourni par un tiers, la connexion à un serveur VPN a pour conséquence de cacher son adresse IP au profit de celle du serveur.

Le VPN participe ainsi à protéger le droit à la confidentialité des entreprises et à sécuriser tout le trafic sur les réseaux publics. Disponible sur tout type d'appareil, le VPN met aussi en place un chiffrement des données de navigation, saute les verrous du téléchargement en ligne et facilite, in fine, le trafic illimité et chiffré sur plusieurs appareils.