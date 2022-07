KB5015814 pour Windows 11 : la mise à jour de juillet est dispo

Après avoir partagé avec vous les améliorations du Patch Tuesday de juillet pour Windows 10, place désormais à celles pour Windows 11. Si vous utilisez le dernier système d’exploitation sur votre PC, vous pouvez dès à présent télécharger KB5015814.

Microsoft a déployé sa nouvelle mise à jour cumulative pour Windows 11. Reprise sous le nom KB5015814, elle n’apporte pas de nouveautés mais ajoute différents correctifs afin d’améliorer l’expérience d’utilisation et combler différentes failles de sécurité. Bonne nouvelle si vous avez installé Windows 11 sur un PC non supporté : cette mise à jour reste tout à fait possible à télécharger.

KB5015814 pour Windows 11, quoi de neuf ?

Voici le changelog partagé par Microsoft au sujet de cette nouvelle mise à jour. Pour rappel, elle inclut les nouveautés de la mise à jour KB5014668 publié de manière optionnelle en juin dernier ainsi qu'une modification détaillée ci-dessous :

Résout un problème qui redirige la sortie de la commande PowerShell afin que les journaux de transcription ne contiennent aucune sortie de la commande. Par conséquent, le mot de passe déchiffré est perdu.

Comment installer KB5015814 sur votre PC ?

Pour installer la mise à jour KB5015814 sur votre PC, rendez-vous dans les Paramètres > Windows Update et cliquez sur le bouton pour rechercher une nouvelle mise à jour. Vous la retrouverez sous le nom 2022-07 Mise à jour cumulative pour Windows 11 pour les systèmes x64 (KB5015814 ). Elle s’installera ensuite en quelques minutes et s’appliquera dès le redémarrage de votre PC.