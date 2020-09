La Surface Go reçoit une importante mise à jour firmware

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour à destination de la Surface Go de première génération. Celle-ci est de type firmware et n’apporte donc pas de nouveautés à proprement parler, mais elle intègre de nombreuses améliorations.

La petite tablette de Microsoft a droit à une importante mise à jour aujourd’hui. D’après le journal de modifications, les améliorations concernent majoritairement la caméra de l’appareil qui pourrait offrir une meilleure image après installation. Parmi les autres changements, la sécurité et la stabilité générale de la petite tablette ont également été améliorés. De plus, la fiabilité de la charge intelligente et la compatibilité avec le Surface Dock 2 font également partie du programme. Voici le changelog officiel :

Nom de l'historique Windows Update Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Surface - Micrologiciel - 1.1.18.0 Surface UEFI - Micrologiciel 1.1.18.0 * Améliore la fiabilité de la charge intelligente de la batterie et traite les mises à jour de sécurité. Intel - Caméra - 30.18305.6.12414 Intel AVStream Camera 2500 - Périphériques système 30.18305.6.12414 Améliore l'expérience de la caméra et résout le bogue système associé. Intel Corporation - Système - 30.18305.6.12414 Intel Microsoft Camera Front - Périphériques système 30.18305.6.12414 Améliore l'expérience de la caméra et résout le bogue système associé. Intel Corporation - Système - 30.18305.6.12414 Intel Microsoft Camera IR - Périphériques système 30.18305.6.12414 Améliore l'expérience de la caméra et résout le bogue système associé. Intel Corporation - Système - 30.18305.6.12414 Intel Microsoft Camera Rear - Périphériques système 30.18305.6.12414 Améliore l'expérience de la caméra et résout le bogue système associé. Intel Corporation - Système - 30.18305.6.12414 Intel Camera - Control Logic - Périphériques système 30.18305.6.12414 Améliore l'expérience de la caméra et résout le bogue système associé. Intel Corporation - Système - 30.18305.6.12414 Caméra Intel - Pilote du contrôleur hôte CSI2 - Périphériques système 30.18305.6.12414 Améliore l'expérience de la caméra et résout le bogue système associé. Intel - Système - 30.18305.6.12414 Caméra Intel - Processeur de signal d'imagerie 2500 - Périphériques système 30.18305.6.12414 Améliore l'expérience de la caméra et résout le bogue système associé. Intel - Composant logiciel - 1.60.155.0 Client Intel® iCLS - Composants logiciels 1.60.155.0 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Système - 1952.14.0.1470 Interface Intel® Management Engine - Périphériques système 1952.14.0.1470 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Extension - 5.5.0.0 (Extension de mise à jour du micrologiciel) - aucune note du gestionnaire de périphériques 5.5.0.0 Améliore la fiabilité de Surface Dock 2 et résout la vérification des bogues du système. Surface - Système - 1.29.137.0 Pilote de télémétrie du système de surface - Périphériques système 1.29.137.0 Facilite l'analyse des données énergétiques et thermiques. Surface - Micrologiciel - 2.49.139.0 Mise à jour du micrologiciel de la station d'accueil Surface - Micrologiciel 2.49.139.0 Améliore la fiabilité de Surface Dock 2 et résout la vérification des bogues du système. Surface - Micrologiciel - 11.8.77.3664 Surface ME - Micrologiciel 11.8.77.3664 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système.

Si vous possédez la Surface Go de première génération, il suffit de vous rendre dans les Paramètres de votre PC / Mise à jour et sécurité et cliquez sur le bouton pour rechercher cette mise à jour. A noter qu’il faut obligatoirement disposer de Windows 10 version 1903 ou supérieure pour pouvoir l’installer.